AI大爆發！IT專家預言：「這行業」一年後會被取代

記者楊庭蒝/綜合報導

印度資訊科技巨擘塔塔諮詢服務公司(Tata Consultancy Services)負責人K. Krithivasan近日發表看法,預測人工智慧(AI)的快速發展,或將在約一年內顛覆客服中心這個僱用大量人力的傳統產業。

綜合外媒報導,Krithivasan表示,雖然目前人工智慧對客服崗位的影響未見明顯,但隨著跨國企業廣泛採用生成式AI技術,客服中心的人力需求勢必大幅降低。他解釋,未來生成式AI將能分析用戶交易紀錄,主動解決客戶問題,替代人工客服人員處理大部分工作。

根據研究機構Gartner的數據,全球共有約1700萬名客服人員。印度作為最大企業外包基地之一,有超過500萬人從事資訊科技及商業流程外包工作。一旦AI取代客服崗位,勢必對印度和其他外包大國就業市場帶來衝擊。

