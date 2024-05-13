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AI大爆發！IT專家預言：「這行業」一年後會被取代

▲▼OpenAI打算研發新的搜尋引擎，結合ChatGPT的功能，與Google展開競爭。（圖／達志影像／美聯社）

▲OpenAI近期打算研發新的搜尋引擎，結合ChatGPT的功能，與Google展開競爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度資訊科技巨擘塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）負責人K. Krithivasan近日發表看法，預測人工智慧（AI）的快速發展，或將在約一年內顛覆客服中心這個僱用大量人力的傳統產業。

綜合外媒報導，Krithivasan表示，雖然目前人工智慧對客服崗位的影響未見明顯，但隨著跨國企業廣泛採用生成式AI技術，客服中心的人力需求勢必大幅降低。他解釋，未來生成式AI將能分析用戶交易紀錄，主動解決客戶問題，替代人工客服人員處理大部分工作。

根據研究機構Gartner的數據，全球共有約1700萬名客服人員。印度作為最大企業外包基地之一，有超過500萬人從事資訊科技及商業流程外包工作。一旦AI取代客服崗位，勢必對印度和其他外包大國就業市場帶來衝擊。

不過，Krithivasan認為，AI不會令整體工作機會減少，世界未來將需要更多技術人才。他強調，重點是針對產業需求提供相應培訓，助力勞動人口轉型應對AI時代。

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