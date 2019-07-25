微軟電腦設計外流！Windows 10「開始功能表」新款介面意外曝光

▲「開始」功能表貌似更新了。（圖／翻攝自推特／NTAuthority）

記者陳心怡／綜合外電報導

微軟日前不小心發布了僅限內部測試的Windows 10更新版本，導致未公開版本外流。這一個新版本看上去與常規測試版沒有什麼異樣，仔細一看，居然有全新設計的「開始功能表」，但使用者真的買單嗎?

根據推特網友「NTAuthority」的螢幕截圖可看出，此版本號碼為「Windows 10 build 18947」，該版本原是要讓內部人員測試Xbox遊戲開發所使用。

全新的「開始功能表」改為整齊一格一格類似App的形式，最上方是一排推薦的應用程式，下方則是所有相關軟體；切換至平板風格，功能表位置改為置中，風格猶如現在的iPad和Android版面。可以自行移動位置的「招牌磚」也被移除，但至於用戶是否能像以往一樣調整位置，都還有待官方正式發布。

▲「開始」功能表頁面。（圖／翻攝自推特／NTAuthority）

除此之外，微軟也新增GIF搜尋功能，可以讓用戶直接搜尋GIF貼圖，方便使用和聊天。

▲GIF搜尋器。（圖／翻攝自推特／NTAuthority）

該版本目前處於開發階段，之後是否會真正推出，也尚未拍板定案。對此，推特上有網友回應：「殺了我吧！這實在太糟糕了！」但也有網友正面回應：「比起舊的，覺得新版本更好看！」正反面意見都有人討論。