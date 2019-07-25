　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

孫芸芸暢遊義大利7天7套穿搭，化身俏公主

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

最時尚的名媛孫芸芸，除了品味超群之外，一雙長腿的好身材也讓她穿甚麼都好看，她個人的私服穿搭更常常是粉絲們的模仿範本，這一次她應Fendi之邀，前往羅馬參加Fendi秋冬高級訂製服大秀，出發前才在個人IG上PO上品牌送她的精裝旅遊書，「Your 7 Ways to Rome」，介紹了在羅馬各大知名的景點、餐廳與古蹟。去年才帶家人一起來羅馬玩的芸芸，把握短短兩天，換上充滿歐洲度假風情的穿搭，展開屬於她自己的<羅馬假期>，讓我們跟隨她的足跡，一同遊覽看看羅馬有哪些時尚迷一定要去的時髦景點。

Location 1：FENDI 羅馬總部所在地- 義大利文化宮PDCI

孫芸芸穿搭FENDI 秋冬19系列黑色設計襯衫、飄逸薄紗長裙與長大衣，搭配博白色亮面長靴與Karligraphy側背包，並配戴FENDI 秋冬19 Defender太陽眼鏡，在陽光灑落的早晨更顯清麗，舉手投足間接散發優雅仙氣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Location 2：羅馬最富盛名許願池- 特雷維噴泉

孫芸芸第二站來到羅馬最知名的許願池，同時也是FENDI贊助的古蹟噴泉- 特雷維噴泉，並以一身FENDI 早秋19 條紋長襯衫搭配夢幻白裙與FENDI 經典包款By the way，斜坐於古蹟噴泉旁，綻放無盡典雅韻致，頭上並妝點有FENDI 設計頭巾，展演女神神秘魅力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Location 3：FENDI Palazzo旗鑑店

在陽光明媚的午後，孫芸芸行走於FENDI 羅馬總店前，身穿FENDI亮黃色薄紗長裙、薄紗設計襯衫與亮褐色長大衣，並配戴FENDI 秋冬19造型太陽眼鏡，及手持最新紅色Kan U 包款，完美凸顯第一名媛亮麗大方的氣質。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Location 4：FENDI Palazzo Privé 貴賓招待所

孫芸芸也前往FENDI 位於Palazzo總店二樓的Palazzo Privé 貴賓專屬招待所，以FENDI 秋冬19系列黑色鏤空連身套裝展演女性不同的酷勁時尚，有別以往形象，再展靚麗新造型，手持黃色Baguette搭配黃色長靴，黑色套裝呼應更顯鮮豔吸睛。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Location 5：FENDI Palazzo旗艦店工坊

FENDI 位於FENDI 羅馬總店二樓的訂製工坊主要為VIP貴賓訂製時開放，為貴賓量身打造頂級專屬高級訂製服。
工匠也與孫芸芸分享FENDI高級訂製服巧奪天工的精湛作工細節，孫芸芸並穿上秋冬19系列網狀設計洋裝搭配剪裁西裝外套，完美演繹精明幹練卻又不失溫柔婉約的都會新時代女性時髦風尚。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Location 6：FENDI 羅馬秋冬19-20高級訂製服大秀

孫芸芸與姊姊孫瑩瑩連袂出席今年的FENDI 高級訂製服大秀，穿上同色系的秋冬19系列亮綠色裙裝，姊妹倆亦同時手持FENDI 經典包款Peekaboo與Baguette共襄盛會，好情誼展露無遺。
此次FENDI羅馬高級訂製服大秀於維納斯神廟遺跡盛大展開，主題為“THE DAWN OF ROMANITY” (羅馬榮光)，並展出有54套高級訂製服，象徵karl Lagerfeld為FENDI 揮灑創作的54年光輝歲月。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Location 7：孫芸芸機場時尚

而孫芸芸也在出發羅馬前，於機場拍下當天穿搭時尚，以新造型空氣感瀏海搭配FENDI 早秋19高領毛衣、黑色長裙與淺藍色西裝外套，並搭配FENDI 全新Kan U包款與話題新品Gentle Fendi 太陽眼鏡，呈現休閒卻又不失氣場的女王風範。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Anny Ting | 來源：Fendi |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

Fendi羅馬維納斯神廟舉行秋冬高訂大秀，孫芸芸嬌羞依偎水行俠臂彎羨煞眾人！

張鈞甯、孫芸芸與隋棠搶先曬出最新Chloé Aby鎖頭包！從史上最經典50大包款時髦變身，完全美出新高度！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
宋慧喬離婚「韓網都在罵她」　忍1個月提告：帶給人傷害
韓國瑜爬過的樹5小時後被填滿「發泡劑」！他提3點危害
阿姆斯壯死因曝光！　醫院付了「1.8億封口費」

關鍵字：孫芸芸,Fendi,羅馬,穿搭,造型,VogueTaiwan

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

孫芸芸暢遊義大利7天7套穿搭，化身俏公主

利用會員人脈圈帶進新客　社交電商為行銷找新出路

東森購物讓人少女心爆棚　5款kitty限定款萌到全想收藏

一抹超消暑！添加薄荷的「刨冰唇膏」　夢幻大理石紋美炸

連莫莉也被燒！香奈兒不只包包紅　「字母鍊」此生一定要有

小7最新隱藏版夯品是「它」！超萌白白貼圖現身門市萌翻

【廣編】你看片我買單！凱擘夏季限定回饋　看電影再抽看片金

超消暑！LINE 酷券「1點吃冰」　大方送10萬份冰淇淋

限時一天「買一送一」！星巴克盛夏好友分享必喝最新「芒果石榴星冰茶」

富良野變形屋頂房　農舍拆了又蓋蓋了又蓋，成另類新結構

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

她 「羞恥Play」扮暴龍接機給驚喜　日籍男友笑翻：看到奇怪的東西

孫芸芸暢遊義大利7天7套穿搭，化身俏公主

利用會員人脈圈帶進新客　社交電商為行銷找新出路

東森購物讓人少女心爆棚　5款kitty限定款萌到全想收藏

一抹超消暑！添加薄荷的「刨冰唇膏」　夢幻大理石紋美炸

連莫莉也被燒！香奈兒不只包包紅　「字母鍊」此生一定要有

小7最新隱藏版夯品是「它」！超萌白白貼圖現身門市萌翻

【廣編】你看片我買單！凱擘夏季限定回饋　看電影再抽看片金

超消暑！LINE 酷券「1點吃冰」　大方送10萬份冰淇淋

限時一天「買一送一」！星巴克盛夏好友分享必喝最新「芒果石榴星冰茶」

富良野變形屋頂房　農舍拆了又蓋蓋了又蓋，成另類新結構

Swedish House Mafia驚爆「臨時取消Tomorrowland壓軸」　內部人士怒揭真相

韋安／徐國勇為什麼火大喊「吉了」？

交易將至　藍鳥史卓曼告別戰：不管去哪裡都會主宰戰場

前夫招蜂引蝶！她色誘脫褲一把剪掉「下體＋子孫袋」沖進馬桶　GG僅剩1公分

居家5大危險區域「3成意外發生在客廳」！透天厝這設計易跌倒

「兩皮將軍」接國安局長　邱國正：會做到溝通後再行動

蘋果再挖特斯拉高層！「汽車設計」超強大履歷　外界猜蘋果電動車要來了

誰說吃電的不夠力？福特F-150 EV電動皮卡拖曳「453.5噸」給你看

LOEWE秋冬夯貨大盤點！包縮小還畫條紋　小飛象帽子必須戴

京阿尼大火「34名罹難者全是員工」　DNA鑑定速度緩慢藏「暖心原因」

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

消費熱門新聞

限時一天買一送一！星巴克盛夏好..

百萬網紅表態挺「綠」到底！

華航夏季全航線　史上最低價

每天都能吃到「獨特嚼感」！劉沛..

1點吃冰！LINE 酷券送10..

暑假出國眉角多！綠色盥洗要備好

前進夢時代！翻轉動漫祭免費入場

多多x柯南限定包裝　收藏度5顆..

5款超萌kitty限定款　一次..

社交電商凝聚會員人脈圈　拓行銷..

富良野變形屋頂房成另類新結構

小7最新隱藏版夯品是「它」！超..

好運加倍！「巨無霸乖乖」驚喜現..

「桂花小麥啤酒」變霜淇淋了！限..

更多熱門

相關新聞

南韓超模跑香奈兒趴穿露肚裝減齡

香奈兒（CHANEL）為歡慶J12 腕錶上市，日前於美國紐約長島打造了J12 遊艇俱樂部，在沙灘上架起大陽傘、衝浪板，還有一艘應景遊艇，凸顯J12腕錶是由前藝術總監Jacques Helleu熱愛的汽車與帆船啟發而生。當天受邀的嘉賓中，南韓超模朴秀珠穿露腰條紋裝搭J12白陶瓷腕錶，完美示範沙灘派對的時尚穿搭。

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 艾成王瞳 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

阿姆斯壯死因曝光！醫院付1.8億封口

佐佐木希性慾太強爆婚變！老公鬆口回應

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面