孫芸芸暢遊義大利7天7套穿搭，化身俏公主

最時尚的名媛孫芸芸，除了品味超群之外，一雙長腿的好身材也讓她穿甚麼都好看，她個人的私服穿搭更常常是粉絲們的模仿範本，這一次她應Fendi之邀，前往羅馬參加Fendi秋冬高級訂製服大秀，出發前才在個人IG上PO上品牌送她的精裝旅遊書，「Your 7 Ways to Rome」，介紹了在羅馬各大知名的景點、餐廳與古蹟。去年才帶家人一起來羅馬玩的芸芸，把握短短兩天，換上充滿歐洲度假風情的穿搭，展開屬於她自己的<羅馬假期>，讓我們跟隨她的足跡，一同遊覽看看羅馬有哪些時尚迷一定要去的時髦景點。



Location 1：FENDI 羅馬總部所在地- 義大利文化宮PDCI

孫芸芸穿搭FENDI 秋冬19系列黑色設計襯衫、飄逸薄紗長裙與長大衣，搭配博白色亮面長靴與Karligraphy側背包，並配戴FENDI 秋冬19 Defender太陽眼鏡，在陽光灑落的早晨更顯清麗，舉手投足間接散發優雅仙氣。





Location 2：羅馬最富盛名許願池- 特雷維噴泉

孫芸芸第二站來到羅馬最知名的許願池，同時也是FENDI贊助的古蹟噴泉- 特雷維噴泉，並以一身FENDI 早秋19 條紋長襯衫搭配夢幻白裙與FENDI 經典包款By the way，斜坐於古蹟噴泉旁，綻放無盡典雅韻致，頭上並妝點有FENDI 設計頭巾，展演女神神秘魅力。





Location 3：FENDI Palazzo旗鑑店

在陽光明媚的午後，孫芸芸行走於FENDI 羅馬總店前，身穿FENDI亮黃色薄紗長裙、薄紗設計襯衫與亮褐色長大衣，並配戴FENDI 秋冬19造型太陽眼鏡，及手持最新紅色Kan U 包款，完美凸顯第一名媛亮麗大方的氣質。





Location 4：FENDI Palazzo Privé 貴賓招待所

孫芸芸也前往FENDI 位於Palazzo總店二樓的Palazzo Privé 貴賓專屬招待所，以FENDI 秋冬19系列黑色鏤空連身套裝展演女性不同的酷勁時尚，有別以往形象，再展靚麗新造型，手持黃色Baguette搭配黃色長靴，黑色套裝呼應更顯鮮豔吸睛。





Location 5：FENDI Palazzo旗艦店工坊

FENDI 位於FENDI 羅馬總店二樓的訂製工坊主要為VIP貴賓訂製時開放，為貴賓量身打造頂級專屬高級訂製服。

工匠也與孫芸芸分享FENDI高級訂製服巧奪天工的精湛作工細節，孫芸芸並穿上秋冬19系列網狀設計洋裝搭配剪裁西裝外套，完美演繹精明幹練卻又不失溫柔婉約的都會新時代女性時髦風尚。

Location 6：FENDI 羅馬秋冬19-20高級訂製服大秀

孫芸芸與姊姊孫瑩瑩連袂出席今年的FENDI 高級訂製服大秀，穿上同色系的秋冬19系列亮綠色裙裝，姊妹倆亦同時手持FENDI 經典包款Peekaboo與Baguette共襄盛會，好情誼展露無遺。

此次FENDI羅馬高級訂製服大秀於維納斯神廟遺跡盛大展開，主題為“THE DAWN OF ROMANITY” (羅馬榮光)，並展出有54套高級訂製服，象徵karl Lagerfeld為FENDI 揮灑創作的54年光輝歲月。

Location 7：孫芸芸機場時尚

而孫芸芸也在出發羅馬前，於機場拍下當天穿搭時尚，以新造型空氣感瀏海搭配FENDI 早秋19高領毛衣、黑色長裙與淺藍色西裝外套，並搭配FENDI 全新Kan U包款與話題新品Gentle Fendi 太陽眼鏡，呈現休閒卻又不失氣場的女王風範。

※編輯：Anny Ting | 來源：Fendi |

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