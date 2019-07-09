《花木蘭》額黃妝讓很多人看懵：為啥臉上畫華為logo？

▲劉亦菲在真人版《花木蘭》裡的「額黃妝」，在網上引發熱列討論。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

大陸中心／綜合報導

迪士尼真人版《花木蘭》周一( 7月8日)淩晨發布第一支預告片。該片由劉亦菲飾演花木蘭、李連傑飾演皇帝、鞏俐飾演反派女巫，甄子丹飾演花木蘭的導師、鄭佩佩演媒婆。如此堅強的陣容，應該是很讓人期待的。

但是預告片發布後，卻在大陸微博 引發熱議。批評迪士尼販賣「東方主義」的聲音不斷。更好笑的是，不論華人或國外人，不少網友紛紛表示疑惑：「為什麼花木蘭的額頭要畫上華為的logo？」

學生時代大家可能讀過《木蘭辭》。當中除了讓很多男生至今依然印深刻的一句：「阿爺無大兒，木蘭無長兄(胸)」之外，詩中還描述花木蘭凱旋之後，有一段是這麼說的：「開我東閣門，坐我西閣床，脫我戰時袍，著我舊時裳，當窗理雲鬢，對鏡貼花黃。」花黃，就是劉亦菲額頭上的那個玩意，亦稱「額黃妝」。

▲劉亦菲的「額黃妝」放大圖。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios)

南北朝時佛教在中國傳播迅疾，善男信女常侍佛前，漸漸的也喜歡上了佛像的金黃色。為了模仿，於是誕生了額黃：婦女同胞在額頭塗黃。 它主要有兩種方法，一種為染畫，一種為黏貼。 原本是崇尚黃色，但後來也出現別的顏色。花木蘭是南北朝北魏時期的人 ，她梳化後出現「額黃妝」，是可以理解的。

這種妝容從南北朝到唐朝都很夯，范冰冰版的《武媚娘傳奇》裡，也到處看見它。大陸網友應該不會陌生。但為什麼會有網友誤認為是華為Logo呢？

因為大家看習慣的額黃多半都是花朵的形狀。但劉亦菲額頭上卻不那麼明顯，反而有點像華為的標誌，驟看之下，難免產生錯覺 。至於外國人，很少見識過什麼「額黃妝」，直覺反應， 當然就以為是華為Logo啦！

▲華為logo。(圖／取自華為官網)

▲▼有許多網友表示疑惑：「為什麼花木蘭的額頭要畫上華為的logo？」（圖／翻攝自大陸徵博)