找女友辨別深淺！色盲男「自製9千元偽鈔」秒遭逮　警傻眼：太假

▲趙男自製了面值約2000元的人民幣偽鈔。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

四川省遂寧市一名24歲趙姓男子為了一夜致富，花了幾千元人民幣上網購買設備，開始在家自己製造假幣；過程中，由於自己是色盲，便找來女友幫忙辨別顏色。事後，警方在趙男的住處搜出了2000元（台幣約9000元）的偽鈔，當場傻眼表示，「太假」，隨後便將兩人逮捕歸案。

據紅星新聞報導，警方當時接獲通報後，立即展開調查，鎖定趙男所住的地方，進行突擊檢查。隨後，警方在屋內搜出了少量面值1元、5元、10元、20元的假幣，總值約2000元（台幣約9000元），以及打印機、墨盒及金線紙等犯案工具。

▲趙男因為有色盲，所以找來女友幫忙辨識。

趙男坦承，自己一直以來都沒有穩定的經濟來源，某天因為一次偶然的機遇，在網上發現有一個QQ群，專們傳授製造假幣的技術，因此便起了犯案的心。他表示，入群學習了一陣子之後，便花了一些錢在網路上購買打印紙、墨盒、金線紙等工具，然後自己在家裡摸索著。

當時趙男認為，面值小的假幣比較能夠花出去，於是就特地選擇小面值的假幣來製作。此外，在製造的過程中，他還找來女友幫忙遞紙，以及分辨製作完成的假幣顏色深淺，沒想到最終還是被抓到。

警方指出，整個收繳的假幣大概有2000多元（台幣約9000元），「根據我們的觀察，假幣因為製造的太假，所以根本用不出去。」事後，趙男和其女友因涉嫌偽造貨幣罪，分別被判處有期徒刑3年6個月，以及獲刑1年6個月。