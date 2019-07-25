　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新疆「反衛星雷射基地」曝光！　印度：可能裝備3個雷射器打衛星

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國國防情報局發布報告指出，中俄正研發雷射武器，計畫摧毀美國衛星。（示意圖／CFP）

▲美軍認為中國反衛星武器能在2020年摧毀所有美方近地軌道衛星。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

退休的印度陸軍上校巴特（Vinayak Bhat）發現新疆西部有座「反衛星雷射基地」，從衛星圖中可見，基地位於烏魯木齊以南233公里處的湖泊旁。他表示，這些基地可以發射1到3個雷射器來破壞其他軌道的衛星，「只要掌握他國衛星的準確路徑和數據，就能利用反衛星雷射設備來對抗。」

據Free Beacon報導，美國國防情報局2月發布的一份報告指出，「北京當局可能已經有辦法用雷射系統來對抗衛星感應器」，這些定向能武器可以朝一定方向發射「束能」，用來破壞、摧毀敵方的設備。

巴特還發現，附近有一個電磁脈衝試驗場和移動電磁脈衝發射器，用來測試敵方設備對於電磁脈衝的防護程度，以及干擾他國衛星。此外，報導中提到，中國有可能已部署了潛射的反衛星導彈，要對抗高軌的地球同步衛星。

據了解，美國在地球軌道上有超過800顆衛星，但只有1顆可以抗干擾，所以中國這幾年一直積極發展反衛星武器，要抓住美軍弱點。中國在2007年就曾發射1枚反衛星導彈，擊毀了1顆在軌的報廢氣象衛星，令美軍相當緊張，川普上任後還組建了「太空軍」，來對抗各國在太空間的競爭。

除了中國可以摧毀軌道衛星，其實印度也辦得到。印度3月27日進行飛彈試射，成功摧毀了1顆低軌道衛星，成為繼美國、俄羅斯、中國後，第4個完成這項任務的國家，但這也讓鄰近國家巴基斯坦、中國等等備感威脅，加緊提升自國的反衛星能力。

▼印度成功試射反衛星「太空武器」。（圖／路透社）

▲▼印度成功試射反衛星「太空武器」。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由CFP、路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
即／民雄交流道連環車禍！女被拋出車外無呼吸心跳
路上突被拍肩：好久不見！男星轉頭一看是「超大咖女神」
即／國安特勤私菸案　北檢秘密約談華航關鍵人物
幫訂茶湯會！外送哥「直達火化場」　家屬哀戚看傻眼...他尷尬

關鍵字：反衛星,新疆,Vinayak Bhat,定向能武器,電磁脈衝,太空,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新疆「反衛星雷射基地」曝光！　印度：可能裝備3個雷射器打衛星

「通俄門」報告出爐！穆勒出席眾院聽證會：未證明川普無罪

快訊／白宮宣布：財政部長將率團赴上海　進行美中貿易談判　

英國新任首相強生　被爆是穿越時空的「妓女」！

川普對進口汽車下手　歐盟反擊拿391億美元商品開刀

地圖上找不到的廢棄鬼鎮　澳洲政府官員：別再來了

肉食男抗議素食「剝皮生吃松鼠」腸子也拉出　遭罰400英鎊

老爸讓女兒穿「戒尿布」上學　還拗：至少沒讓她裸奔！

美「EB-5」綠卡漲價！農村投資最低額度漲40萬美元　其他地區漲80萬美元

南太平洋超夯！中國、澳洲爭相投資　全為「鞏固」強國地位

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

太嗨啦重磅月月炸彈式暴衝客人被嚇壞網笑：椅子很耐操

新疆「反衛星雷射基地」曝光！　印度：可能裝備3個雷射器打衛星

「通俄門」報告出爐！穆勒出席眾院聽證會：未證明川普無罪

快訊／白宮宣布：財政部長將率團赴上海　進行美中貿易談判　

英國新任首相強生　被爆是穿越時空的「妓女」！

川普對進口汽車下手　歐盟反擊拿391億美元商品開刀

地圖上找不到的廢棄鬼鎮　澳洲政府官員：別再來了

肉食男抗議素食「剝皮生吃松鼠」腸子也拉出　遭罰400英鎊

老爸讓女兒穿「戒尿布」上學　還拗：至少沒讓她裸奔！

美「EB-5」綠卡漲價！農村投資最低額度漲40萬美元　其他地區漲80萬美元

南太平洋超夯！中國、澳洲爭相投資　全為「鞏固」強國地位

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

中職直播／羅力除獅有一套　瑞安面臨期末考

連莫莉也被燒！香奈兒不只包包紅　「字母鍊」此生一定要有

雷／魏無羨被逐出「兄弟情斷」！《陳情令》逼網友爆哭：想定格了

新疆「反衛星雷射基地」曝光！　印度：可能裝備3個雷射器打衛星

滑冰主辦權遭拔除因「國際情勢」？　ISU打臉：中華冰協建議改賽地

拆信驚見1000元！她讀「回頭68字」感嘆…心酸故事被網讚爆

獨／陳建州1年收2節目「每月損失約130萬元」　《神隊友》短命維持3個月

「通俄門」報告出爐！穆勒出席眾院聽證會：未證明川普無罪

走私菸風暴...至今仍未查「總統府官員」　藍委曝原因

絕美理髮師「中空爆乳」剪頭毛 養眼片瘋傳...本尊出面曝光價碼

國際熱門新聞

15歲妹坦承睡了老闆！遭正宮剃..

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊..

體驗「海娜紋身」她整隻左手潰爛

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後..

遭棄鬥牛犬逃進黑森林　流浪20..

沒左手好友重逢！「擊拳照」暖哭..

消失51年！「智慧女神潛艦」地..

即／美官將赴上海　美中貿易談判

她將55萬公款放進碎紙機　1個..

黑白雙狗護1歲嬰「大戰眼鏡蛇」..

3歲童曝前世埋屍處！挖開全嚇傻

英國新首相強生是穿越時空的妓女

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

10歲男童打球未返家　老媽開群..

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／東莞對「一帶一路」沿線國家進出口快速增長

今年上半年廣東東莞市外貿進出口6333.1億元人民幣，比去年同期（下同）增長6.8%，其中東莞對「一帶一路」沿線國家進出口快速增長，增長了20.8%。據黃埔海關計算，上半年東莞的進出口額位居廣東省第2位，增速在廣東省外貿前3的深圳、東莞、廣州三個城市中最快。

俄軍機闖入領空　美表態力挺日韓

正確解讀F-16戰機採購案 （上篇）

軍機闖入南韓領空　俄：機器故障

中俄轟炸機演練封鎖對馬海峽

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 艾成王瞳 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

夜市買地瓜球！他回家一咬「牙齒碎了」

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

獨／爆無性生活是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

雪莉親解釋不穿內衣原因網狂讚

快訊／民雄交流道傳連環車禍

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

雙鉗、長觸鬚怪物蟲　網：快搬家

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

私菸案登上外媒　孫大千：厲害了，我的總統

IG宣佈7國率先「隱藏讚數」

廖人帥3點聲明「還原戰5女真相」

更多

最夯影音

更多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面