新疆「反衛星雷射基地」曝光！　印度：可能裝備3個雷射器打衛星

▲美軍認為中國反衛星武器能在2020年摧毀所有美方近地軌道衛星。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

退休的印度陸軍上校巴特（Vinayak Bhat）發現新疆西部有座「反衛星雷射基地」，從衛星圖中可見，基地位於烏魯木齊以南233公里處的湖泊旁。他表示，這些基地可以發射1到3個雷射器來破壞其他軌道的衛星，「只要掌握他國衛星的準確路徑和數據，就能利用反衛星雷射設備來對抗。」

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據Free Beacon報導，美國國防情報局2月發布的一份報告指出，「北京當局可能已經有辦法用雷射系統來對抗衛星感應器」，這些定向能武器可以朝一定方向發射「束能」，用來破壞、摧毀敵方的設備。

巴特還發現，附近有一個電磁脈衝試驗場和移動電磁脈衝發射器，用來測試敵方設備對於電磁脈衝的防護程度，以及干擾他國衛星。此外，報導中提到，中國有可能已部署了潛射的反衛星導彈，要對抗高軌的地球同步衛星。

據了解，美國在地球軌道上有超過800顆衛星，但只有1顆可以抗干擾，所以中國這幾年一直積極發展反衛星武器，要抓住美軍弱點。中國在2007年就曾發射1枚反衛星導彈，擊毀了1顆在軌的報廢氣象衛星，令美軍相當緊張，川普上任後還組建了「太空軍」，來對抗各國在太空間的競爭。

除了中國可以摧毀軌道衛星，其實印度也辦得到。印度3月27日進行飛彈試射，成功摧毀了1顆低軌道衛星，成為繼美國、俄羅斯、中國後，第4個完成這項任務的國家，但這也讓鄰近國家巴基斯坦、中國等等備感威脅，加緊提升自國的反衛星能力。

▼印度成功試射反衛星「太空武器」。（圖／路透社）

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