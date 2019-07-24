2019桃園地景藝術節　募集舊衣架共創藝術品

▲2019桃園地景藝術節，募集舊衣架。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園地景藝術節」-藝遊八塊厝於9月6日至9月22日於八德三元宮、溪濱公園與八德擴大重劃區等周邊區域展出。由於展場活動之需，文化局籲請民眾，若家中有想淘汰的舊衣架，即日起至8月15日，歡迎帶著舊衣架至八德區興仁社區活動中心及三元宮收集站，共創舊衣架藝術品。

文化局24日指出，「2016年地景藝術節－藝遊八德」，那年八德竹霄社區與日籍藝術家藤井芳則，共同創作「戲畫青蛙」(現展在霄裡國小旁的陂塘)，當時為了製作這隻青蛙，在地居民發起募集回收啤酒罐計畫，小到一般住戶大至各地超商、檳榔攤及小吃店等，收集共近千個啤酒罐。

而今年(2019)，地景藝術節再度回到八德，其中副展區「藝遊八塊厝」，共有8件作品分佈於八德三元宮、溪濱公園與八德擴大重劃區等周邊區域。日前藝術家陳德龍與在地居民走訪茄苳溪踏查時，看到溪邊佈滿許多蕨類、水生植物等，與居民討論如何利用舊衣架製作藝術品，目前正號召蒐集舊衣架中。

另外，8月5日起在八德區興仁社區活動中心門外，有個藝術行動正悄悄發生。在那裡有個時空屋，屋內透過老照片敘說著故事，呈現不同時代與空間、民眾對話，邀請有興趣的民眾帶著老照片及故事一同參與。

藝遊八塊厝－藝術共創工作坊正如火如荼進行中，若想了解更多關於「藝遊八塊厝」的朋友，歡迎預約參加客廳說明會，即日起至7月31日，只要揪團5人以上，即可預約到府說明。更多精彩活動詳情請上「藝遊八塊厝：環境藝術行動」粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/PehTeTshuArtplan）。