為Pixel 4開發臉部辨識功能？Google以5美元買路人自拍照

▲Google預計將於今年10月中旬推出Pixel 4系列新旗艦智慧型手機。（圖／翻攝Google Twitter）

記者王曉敏／綜合外電報導

Google預計將於今年10月中旬推出Pixel 4系列新旗艦智慧型手機。就在外界持續關注其官方渲染圖「撞臉」新一代iPhone的同時，有媒體發現Google正以5美元折價券向路人換取其臉部照片，被猜測可能正在為下一代智慧型手機研發臉部辨識技術。

據外媒ZDNet報導，上周Google員工在紐約街頭搭訕路人，稱該公司正在收集數據以改善下一代產品的臉部辨識功能。待對方同意後，該名員工便會請路人使用其提供的手機以不同角度自拍，完成拍攝路人便會獲得5美元的亞馬遜或星巴克折價券。報導中指出，Google員工提供的手機有著很大的手機殼，因此無法判斷該機款是即將推出的Pixel 4原型機還是舊款手機。

據科技網站Android Police報導，Google類似的行為上月也在邁阿密執行過，而當時使用的設備則為加裝感測器的Pixel 3XL，並要求受測者掃描臉部資訊。值得一提的是，Google員工並未讓協助拍攝的路人簽署任何同意書，而在邁阿密的測試中，Google甚至並未說明目的，僅表示是為「未來Google產品」做測試。Google方面並未回復ZDNet的回應請求。

外媒普遍猜測，Google此舉是在為臉部辨識系統做準備。市場預計，Pixel 4將成為Google首款配備臉部辨識功能的智慧型手機，盡管官方從未證實。

本周稍早Ice Universe曝光疑似為Pixel 4系列手機的螢幕保護貼翻拍照，從保護貼上方的挖空猜測，除了中央聽筒外，左邊兩顆前置鏡頭應為自拍鏡頭與臉部辨識鏡頭，而右邊的橢圓形挖空則預期將配備其他感測器，有消息指出，該處將配置Soli毫米波雷達感測器，這意味著，Pixel 4將擁有與LG G8S ThinQ類似的懸浮手勢操作功能。