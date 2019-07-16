反毒行動博物館免費參觀！「警用重機+大頭娃娃」吸目光

▲內湖分局前進慈濟內湖園區，舉辦交通安全暨青春專案宣導。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市內湖警分局在暑假期間，特地舉辦交通安全暨青春專案宣導，13日結合法務部及慈濟大學，進行無毒有我十年專書、反毒行動博物館開幕、希望種籽暑期生活營等活動，由分局長李權哲率領警察同仁，在慈濟內湖園區設攤辦理，活動現場還出動警用重型機車及Q版警察大頭娃娃，吸引民眾爭相合照！

▲內湖分局長李權哲率警察同仁宣導犯罪預防及交通安全。（圖／記者孫于珊翻攝）

法務部部長蔡清祥、教育部常務次長林騰蛟也盛裝出席，並一同與內湖分局合影宣導「反毒」及「交通安全」，希望透過「一傳十，十傳百」的方式，潛移默化每一個人。

▲法務部長蔡清祥參與活動宣導大合照。（圖／記者孫于珊翻攝）

內湖分局除了將持續宣導「反毒、反詐騙、反霸凌、婦幼安全」及「不超速、不酒駕、路口淨空、行人安全」等正確觀念，全力打擊犯罪及加強交通違規取締，也呼籲家長多關心孩子在外活動及交友狀況，一起度過充實又安全的暑假生活。

▼教育部常務次長林騰蛟與內湖分局合影宣導「反毒」及「交通安全」。（圖／記者孫于珊翻攝）

▼員警向與參與活動的學童們宣導毒品危害及交通安全正確觀念。（圖／記者孫于珊翻攝）

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