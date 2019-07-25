騎車撞到！她驚見大腿「哀鳳同款瘀青」　8千人嚇到：太時尚

▲ 哀鳳同款的瘀青，還有網友以為這是刺青。（圖／原PO授權使用）

記者張嘉晏／綜合報導

這瘀青太潮了！一名女網友日前在路上騎車時不慎撞到，大腿因此出現大塊瘀青；然而她回家一看卻覺得眼熟極了，才發現瘀青和iPhone桌布超相似，開玩笑說原來iPhone的設計靈感就是來自這麼日常的小地方。

「iPhone設計靈感......你懂了嗎？」一名女網友在臉書「爆廢公社」中貼出自己的大腿瘀青照，只見她的瘀青並非青綠色，而是紫色、黃色參雜融合，看起來像極了iPhone的「木星桌布」，頗具時尚感，貼文至今已經吸引了8千多名網友按讚。

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原來原PO這瘀青是騎車時不小心撞到所致，她向《ETtoday新聞雲》表示，剛好今年她才換了一支新iPhone，回家看到這傷覺得很眼熟，就立刻聯想到手機，趕緊拿出來比對拍照。更逗趣的是，過了幾天她的瘀青也漸漸擴散，讓她自嘲「iPhone價位會長大，瘀青也會！」

▲瘀青擴散長大了 ！（圖／原PO授權使用）

有部分網友看到這景象還以為是同款刺青，「哪裡刺的」、「你走在好前面」、「你這刺青獨特喔」、「一個好貴一個好痛」、「你傷得好時尚」、「版主竟然自備桌布，太內行了」、「買了手機就內出血的概念」、「藝術源於生活」。

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