　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翠玉白菜借展台中花博「2個月髮夾彎定案」　監院糾正故宮

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲翠玉白菜到台中花博后里馬場園區展出。（圖／記者陳玉攝）

▲翠玉白菜到台中花博后里馬場園區展出。（資料照／記者陳玉攝）

記者楊亞璇／台北報導

國立故宮博物院去年11月主動將重要古物「翠玉白菜」及一般古物「翠玉小白菜」移師臺中花博后里馬場展區展出，引發古物安全風險及草率行事議論。監察院11日上午通過監察委員包宗和及江綺雯所提調查報告及糾正案文。

包宗和指出，去年六月故宮評估不適合展出，八月又定案於花蝶館展出，期間無任何公文或相關報告，調查發現，故宮前院長林正儀裁示花博效益很巨大，應排除萬難展出，安全管理室場勘則認為安全上有疑慮，專家學者認為器物處應不會同意展出，且展出不足展現意義。

包宗和表示，故宮前副院長李靜慧坦承「當然我們亦認同故宮借展國內其他地區應有相關規⋯⋯如監察院或立法院的角度來看，的確是有虧行政院對我們的期待，應該要道歉。」全案核定過程欠缺法令規範，展覽之成效評估指標亦付之闕如，機關組織效能及行政管控機制均嚴重失調，有重大違失。

江綺雯則批評，故宮沒有在國內展覽的辦法，故宮與台中市政府會議記錄、合約都沒有，「這是故宮一廂情願」，沒有經過好好討論就去了台中。

針對國內展出尚無規範，監察院調查後，故宮方於今年6月25訂定《國立故宮博物院辦理故宮國寶出遊去作業須知》，以完備藏品借展國內其他地區之安全及正當性。

此外，包宗和表示，故宮國寶「顏真卿祭姪文稿」等古物於今年1月借展日本東京國立博物館之古物狀況檢驗，未依借展合約書相關規範確實執行，導致保管借展國寶等古物之責任不明，行政作業容有未臻之處，且洵難避免規避責任之訾議。

包宗和及江綺雯強調，目前《國寶及重要古物運出入處理辦法》雖有出借國外之古物狀況審查機制，不過有關古物等級、數量及其他條件均未納入審查規範，且主管機關審查時限亦與實務進程脫節；其中古物展品若為有機材質則尤易生傷損，出借國外展覽返國後尚有歸庫養護之限展規定，影響國人觀展之權益，文化部及故宮允宜對此問題加以檢討並研議改善措施。

此外，監察委員表示，故宮擬於2020年東京奧林匹克運動會期間，赴日本東京澀谷東急文化村辦理展覽，惟該合作之館方規格及條件似有未洽，衍生國內輿論非議，復據該院實地考察報告載，該文化村之美術館展場空間小，對觀眾而言並不友善，爰故宮此次不論借展與否，未來均應秉持專業立場，審慎評估，並慎防任何破壞古物安全或不符雙方平等互惠原則之情事，以善盡維護古物安全及國家尊嚴之責。

ET快訊
子宮切開狂噴膿！她10年來「把這當水喝」　術後提1要求..醫
起底台3線「胸貼美背重機妹」！建商老闆認不出…原來素顏是這樣
長榮公布「開除郭芷嫣」完整原因　還會繼續訴追法律責任
熊熊被問戀情喊「救我！」4字讚新歡　徐乃麟爆：在一起好幾個月
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：翠玉白菜,故宮

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

翠玉白菜借展台中花博「2個月髮夾彎定案」　監院糾正故宮

租屋處曝光…韓國瑜：若鄰居覺得困擾　「可能逼得我又要搬家」

農舍爆違建「沒人檢舉」6天嘸人勘查　韓國瑜：沒特權、禁得起檢驗

郭台銘稱「當選後第一個查你稅」　賴正鎰回應了

罷韓煎餅店不能賣了！　業者爆「房東要他搬」…精神耗弱就醫

軍公教調薪與否引爭議　政院駁斥「黑箱作業、政治決定」

影／自比「唐三藏」人人都想咬？　韓國瑜怒：我沒這樣說！誰說的？

致詞全文／蔡英文出訪喊3主張：帶領國家走出去是總統最重要任務

郭台銘承諾助癌症村遷地…「企畫書準備2份」：我想鄭文燦很快就來

傳邱顯智祭黨紀約束「挺柯」黨員　時力：無法支持親中候選人

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

狄鶯怨媒體害慘孫安佐：他太可惜了！　回想「孫鵬跪地拜神」哽咽落淚

翠玉白菜借展台中花博「2個月髮夾彎定案」　監院糾正故宮

租屋處曝光…韓國瑜：若鄰居覺得困擾　「可能逼得我又要搬家」

農舍爆違建「沒人檢舉」6天嘸人勘查　韓國瑜：沒特權、禁得起檢驗

郭台銘稱「當選後第一個查你稅」　賴正鎰回應了

罷韓煎餅店不能賣了！　業者爆「房東要他搬」…精神耗弱就醫

軍公教調薪與否引爭議　政院駁斥「黑箱作業、政治決定」

影／自比「唐三藏」人人都想咬？　韓國瑜怒：我沒這樣說！誰說的？

致詞全文／蔡英文出訪喊3主張：帶領國家走出去是總統最重要任務

郭台銘承諾助癌症村遷地…「企畫書準備2份」：我想鄭文燦很快就來

傳邱顯智祭黨紀約束「挺柯」黨員　時力：無法支持親中候選人

楊丞琳被求婚成功　「最佳前男友」黃鴻升獻飛吻：替你們開心

楊丞琳看來比李榮浩更幼齒！6招養出超強逆齡童顏　回家立刻做這事

法「數位服務稅」衝擊美企…川普下令重啟《301條款》　另闢貿易戰場

亞泥礦權展延案遭撤銷　經部：在環境保護與經濟發展間尋求平衡點

揭密台版朝聖之路！「淡蘭古道3行程」挖掘私房美食美景

惡劣大媽逃票被抓用鞋打人　拒下車嗆警：沒帶刀否則捅死你們

日職／王柏融肩傷要休4周　下放二軍休養

張老師專欄／上半季巨人、軟銀領先　明星賽12、13日舉行

鴻海攜手夏普助攻t.Studio　全台首座4K+8K攝影棚開幕

翠玉白菜借展台中花博「2個月髮夾彎定案」　監院糾正故宮

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

罷韓煎餅店不能賣了　業者爆「房..

韓粉包圍國民黨取消！徐正文：收..

黃光芹解密韓國瑜夫婦「18張保..

深藍母想投蔡　范琪斐：是因為香..

旺中民調：韓國瑜44.8％領先..

黃創夏酸初選公約：根本廢紙一張

李佳芬農舍　雲縣府6天未查挨轟..

韓國瑜自比唐三藏：人人都想咬一..

剛入住左營！韓國瑜：若鄰居困擾..

詭傳與韓國瑜接吻照　女韓粉嗆朱..

周偉航：「非韓不投」準備擊潰韓..

選總統「不得已」遭轟　柯P這樣..

孫大千：陳菊、韓國瑜到底誰該被..

民進黨首波徵召獨缺蕭美琴　地方..

更多熱門

相關新聞

關係升溫 梵蒂岡赴北京故宮辦展

中國大陸與梵蒂岡關係持續升溫，北京故宮博物院與梵蒂岡博物館合作展出「梵蒂岡博物館藏中國文物展」，其中，包含20世紀初期的畫家任懿芳等以中國傳統繪畫技法所繪的《最後的晚餐》、《園林中的聖母、聖子與天使圖》等作品，均是梵蒂岡首度將收藏的中國文物帶回中國展出。

故宮搭「跳針發大財」賣印盒　網笑撿到槍

五一長假2萬公里長城變「人城」

故宮小編幫倉頡吐怨氣反被撩

「那個蔥去哪看？」花博女員工神解讀

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

郭芷嫣放話「加料」懲處出爐了！

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」！和清純女星也有一腿

深海鯊搶食死劍魚　被大石斑生吞

西南風雨彈下到何時？氣象局說話了

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面