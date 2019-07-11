翠玉白菜借展台中花博「2個月髮夾彎定案」　監院糾正故宮

▲翠玉白菜到台中花博后里馬場園區展出。（資料照／記者陳玉攝）

記者楊亞璇／台北報導

國立故宮博物院去年11月主動將重要古物「翠玉白菜」及一般古物「翠玉小白菜」移師臺中花博后里馬場展區展出，引發古物安全風險及草率行事議論。監察院11日上午通過監察委員包宗和及江綺雯所提調查報告及糾正案文。

包宗和指出，去年六月故宮評估不適合展出，八月又定案於花蝶館展出，期間無任何公文或相關報告，調查發現，故宮前院長林正儀裁示花博效益很巨大，應排除萬難展出，安全管理室場勘則認為安全上有疑慮，專家學者認為器物處應不會同意展出，且展出不足展現意義。

包宗和表示，故宮前副院長李靜慧坦承「當然我們亦認同故宮借展國內其他地區應有相關規⋯⋯如監察院或立法院的角度來看，的確是有虧行政院對我們的期待，應該要道歉。」全案核定過程欠缺法令規範，展覽之成效評估指標亦付之闕如，機關組織效能及行政管控機制均嚴重失調，有重大違失。

江綺雯則批評，故宮沒有在國內展覽的辦法，故宮與台中市政府會議記錄、合約都沒有，「這是故宮一廂情願」，沒有經過好好討論就去了台中。

針對國內展出尚無規範，監察院調查後，故宮方於今年6月25訂定《國立故宮博物院辦理故宮國寶出遊去作業須知》，以完備藏品借展國內其他地區之安全及正當性。

此外，包宗和表示，故宮國寶「顏真卿祭姪文稿」等古物於今年1月借展日本東京國立博物館之古物狀況檢驗，未依借展合約書相關規範確實執行，導致保管借展國寶等古物之責任不明，行政作業容有未臻之處，且洵難避免規避責任之訾議。

包宗和及江綺雯強調，目前《國寶及重要古物運出入處理辦法》雖有出借國外之古物狀況審查機制，不過有關古物等級、數量及其他條件均未納入審查規範，且主管機關審查時限亦與實務進程脫節；其中古物展品若為有機材質則尤易生傷損，出借國外展覽返國後尚有歸庫養護之限展規定，影響國人觀展之權益，文化部及故宮允宜對此問題加以檢討並研議改善措施。

此外，監察委員表示，故宮擬於2020年東京奧林匹克運動會期間，赴日本東京澀谷東急文化村辦理展覽，惟該合作之館方規格及條件似有未洽，衍生國內輿論非議，復據該院實地考察報告載，該文化村之美術館展場空間小，對觀眾而言並不友善，爰故宮此次不論借展與否，未來均應秉持專業立場，審慎評估，並慎防任何破壞古物安全或不符雙方平等互惠原則之情事，以善盡維護古物安全及國家尊嚴之責。