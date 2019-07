Make dreams come true！VR教母Cori推動「虛擬產業」

試想看看,當喜愛的遊戲化作真實場面出現在眼前時,肯定會有難以言喻的興奮吧!近年來,AR/VR 產業在遊戲界蓬勃發展,有越來越多業者看準市場,結合海內外專業技術,打造各類景象和模式,將原本存在於螢幕裡的場景、人物,栩栩如生地呈現在玩家身旁,令人大開眼界。

初次見到謝京蓓 Cori,亮麗自信的外表和大方俐落的氣質,很難想像她是國內 AR/VR 產業的重要推手。公共行政系畢業的她,身兼台灣虛擬及擴增實境產業協會(TAVAR 協會)理事長、Digi Space 共創空間總經理以及 XR EXPRESS TW 計畫主持人等多重身分,雖與所學有甚大的反差,但就 Cori 的經歷而言,一切似乎都是有跡可循的。

步步累積的創業基石,以「初音」為「初心」

▲10 多年在遊戲業闖蕩累積的經驗,讓 Cori 對產業圈中的走向瞭若指掌,很清楚進步的方向以及產業所需要的資源。

人稱「VR 教母」的 Cori,笑稱自己一直都很喜歡打線上遊戲,即便所學與興趣無關,但仍舊抱著想進遊戲業工作的想法。畢業後,因緣際會進入了資策會,負責的正是數位產業的推動;2 年後, Cori 進入夢想的遊戲業,一待便是 10 幾年的時間,奠定了領域中的專業。

4 年前,資策會再次聘請 Cori 擔任經濟部數位內容產業推動辦公室組長,希望她以在遊戲業 的經驗,協助國家推動數位內容產業,發展出屬於台灣的商機。原以為生活從此該風平浪靜的 Cori,卻在此時遇見了讓她走向創業之路的重要推手──初音未來。

與 VR 初次相遇後,Cori 立刻明白 VR 肯定是未來科技上的趨勢。

「我不知道該怎麼形容當下的感動!」回想起第一次接觸 VR 看到初音在眼前跳舞時,Cori 難掩興奮之情,她當時為了確認擬真的程度,甚至蹲下去看初音是否有穿「小褲褲」,即使動作不是那麼雅觀,卻也讓她讚嘆 VR 能創造出的細節和潛力。

:「原本存在於平面螢幕中的角色,變成宛如真人般出現在身邊互動」,Cori 當下馬上驚覺「VR 絕對是未來生活中重要的科技角色」,令她起了創業的念頭,渴望將這份感動傳遞出來。

從 0 開始,不管多大的困難都是責任

▲「既然做了就要撐到最後一秒」是 Cori 對創業的基本態度。

2016 年,Cori 率先號召國內 AR/VR 業者成立台灣第一個產業聯盟── TAVAR 協會,同年創辦喜杰思互動科技公司,隔年又與台北市政府合作承接台北數位產業園區中的A棟經營,並改造成為 Digi Space 共創空間,定位為AR/VR科技新創基地。

此外,她也於當年設立第二間實境共創股份有限公司(以下簡稱實創),專注連結台灣、亞洲、矽谷三方間 AR/VR 的資源對接,輔導新創產業之育成,幫助台灣團隊走入國際市場。

▲創業第一年,實創團隊便接到了國發會「XR EXPRESS TW」的大案子,使 Cori 身負重責。

然而,創業路上的種種困難,帶給 Cori 無數個考驗,如同打遊戲時的層層關卡,舉凡每回標案的押標金、每月財務控管、員工的教育訓練等問題,都是從未接觸過的挑戰,必須「過關斬將」才能走向下一個階段。

Cori 形容這樣的心境,也像與另一半談戀愛,為了彼此的未來共構新目標與前進的動力,就算過程有許多風風雨雨,無論好壞都不能任意拋下,面對各種接踵而來的考驗,更是必須時時調適自我,抱著不離不棄的責任感,直到實踐理想的那一天。

創業如同重訓,沒有所謂的不可能

▲熱愛運動的 Cori,將重訓做為釋放壓力的媒介。

面對龐大的壓力,問 Cori 平常會如何舒壓呢?她斬釘截鐵地回答:「當然是運動!」其中又以重訓讓她特別有感,每回覺得根本不可能乘載的重量,在一次又一次的試驗下克服,使她不斷地超越極限,挑戰自我。

Cori 發現,其實重訓跟創業所遇到的挫折,某部分來說非常雷同,當你以為做不到時,往往只是差一小步,甚至早已朝下一個 LEVEL 邁進。熱愛運動的她,更設立了「運動獎金」,讓員工自行以體重或體脂設定目標,在 90 天內達到即可領取獎金 3000 元,一方面是關心同仁的健康,另一方面則是希望藉由運動磨練大家的專注力和精神力。

虛擬世界融入未來生活,早已近在咫尺

▲Cori 認為, AR/VR 將在未來的生活上占據著重要的角色。

提到 AR/VR 的發展,Cori 立刻提振精神:「大家以為 AR/VR 離我們很遠,其實一點也不!」回想 10 年前,在智慧型手機尚未發達時,誰能想到未來會在一個小小的螢幕上處理生活所有事務;例如從前電腦上的 MSN 通訊軟體,已被手機 APP 的 LINE 取代,人們由桌機轉為手機重度使用者,這種世代的改變,很快就會發生。

以現階段而言,汽車產業可說是開啟 VR 潛力的首位驗證者,利用虛擬的研發機制,將所有的零件和樣式以 VR 呈現,並以全球網路連線與各國專家開會審核,再將汽車定稿、打樣,省去了人力成本,能把更多資源用在專業技術的研發。此外,在美妝、飾品市場中,也導入 VR 做模擬的穿戴,讓消費者更有感地購物。

Cori 形容,自己目前在做的事情,正是把更多專業和教育推廣而出,讓各產業理解 AR/VR 如何改變自己的商業和銷售模式。對於未來 3 到 5 年裡,虛擬世界走入我們的生活中,不論是商業、娛樂、社交,Cori 相信都有著極大無窮的發展潛力。

▲回顧兩年多來的創業歷程,Cori 認為雖然辛苦一切卻是值得的。

從遊戲產業到公關機關數位內容推動者,再一步步走向創業,Cori 靠著對遊戲和 AR/VR 的熱忱,慢慢地開創了屬於自己的一片天,她希望自己的存在可以幫助更多新創產業,並站在推動者的角色,讓大家能體驗在虛擬的世界中「Dream come true」,甚至能「Do what you love」,何樂而不為?

