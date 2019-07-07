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Make dreams come true！VR教母Cori推動「虛擬產業」

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▲化不可能為可能！Digi Space 共創空間總經理 Cori 推動「虛擬產業」 Make dreams come true。（圖／女子學提供）

試想看看，當喜愛的遊戲化作真實場面出現在眼前時，肯定會有難以言喻的興奮吧！近年來，AR／VR 產業在遊戲界蓬勃發展，有越來越多業者看準市場，結合海內外專業技術，打造各類景象和模式，將原本存在於螢幕裡的場景、人物，栩栩如生地呈現在玩家身旁，令人大開眼界。

初次見到謝京蓓 Cori，亮麗自信的外表和大方俐落的氣質，很難想像她是國內 AR／VR 產業的重要推手。公共行政系畢業的她，身兼台灣虛擬及擴增實境產業協會（TAVAR 協會）理事長、Digi Space 共創空間總經理以及 XR EXPRESS TW 計畫主持人等多重身分，雖與所學有甚大的反差，但就 Cori 的經歷而言，一切似乎都是有跡可循的。

步步累積的創業基石，以「初音」為「初心」

▲化不可能為可能！Digi Space 共創空間總經理 Cori 推動「虛擬產業」 Make dreams come true。（圖／女子學提供）

▲10 多年在遊戲業闖蕩累積的經驗，讓 Cori 對產業圈中的走向瞭若指掌，很清楚進步的方向以及產業所需要的資源。

人稱「VR 教母」的 Cori，笑稱自己一直都很喜歡打線上遊戲，即便所學與興趣無關，但仍舊抱著想進遊戲業工作的想法。畢業後，因緣際會進入了資策會，負責的正是數位產業的推動；2 年後， Cori 進入夢想的遊戲業，一待便是 10 幾年的時間，奠定了領域中的專業。

4 年前，資策會再次聘請 Cori 擔任經濟部數位內容產業推動辦公室組長，希望她以在遊戲業 的經驗，協助國家推動數位內容產業，發展出屬於台灣的商機。原以為生活從此該風平浪靜的 Cori，卻在此時遇見了讓她走向創業之路的重要推手──初音未來。

▲化不可能為可能！Digi Space 共創空間總經理 Cori 推動「虛擬產業」 Make dreams come true。（圖／女子學提供）

與 VR 初次相遇後，Cori 立刻明白 VR 肯定是未來科技上的趨勢。

「我不知道該怎麼形容當下的感動！」回想起第一次接觸 VR 看到初音在眼前跳舞時，Cori 難掩興奮之情，她當時為了確認擬真的程度，甚至蹲下去看初音是否有穿「小褲褲」，即使動作不是那麼雅觀，卻也讓她讚嘆 VR 能創造出的細節和潛力。

：「原本存在於平面螢幕中的角色，變成宛如真人般出現在身邊互動」，Cori 當下馬上驚覺「VR 絕對是未來生活中重要的科技角色」，令她起了創業的念頭，渴望將這份感動傳遞出來。

從 0 開始，不管多大的困難都是責任

▲化不可能為可能！Digi Space 共創空間總經理 Cori 推動「虛擬產業」 Make dreams come true。（圖／女子學提供）

▲「既然做了就要撐到最後一秒」是 Cori 對創業的基本態度。

2016 年，Cori 率先號召國內 AR／VR 業者成立台灣第一個產業聯盟── TAVAR 協會，同年創辦喜杰思互動科技公司，隔年又與台北市政府合作承接台北數位產業園區中的A棟經營，並改造成為 Digi Space 共創空間，定位為AR／VR科技新創基地。

此外，她也於當年設立第二間實境共創股份有限公司（以下簡稱實創），專注連結台灣、亞洲、矽谷三方間 AR／VR 的資源對接，輔導新創產業之育成，幫助台灣團隊走入國際市場。

▲化不可能為可能！Digi Space 共創空間總經理 Cori 推動「虛擬產業」 Make dreams come true。（圖／女子學提供）

▲創業第一年，實創團隊便接到了國發會「XR EXPRESS TW」的大案子，使 Cori 身負重責。

然而，創業路上的種種困難，帶給 Cori 無數個考驗，如同打遊戲時的層層關卡，舉凡每回標案的押標金、每月財務控管、員工的教育訓練等問題，都是從未接觸過的挑戰，必須「過關斬將」才能走向下一個階段。

Cori 形容這樣的心境，也像與另一半談戀愛，為了彼此的未來共構新目標與前進的動力，就算過程有許多風風雨雨，無論好壞都不能任意拋下，面對各種接踵而來的考驗，更是必須時時調適自我，抱著不離不棄的責任感，直到實踐理想的那一天。

創業如同重訓，沒有所謂的不可能

▲化不可能為可能！Digi Space 共創空間總經理 Cori 推動「虛擬產業」 Make dreams come true。（圖／女子學提供）

▲熱愛運動的 Cori，將重訓做為釋放壓力的媒介。

面對龐大的壓力，問 Cori 平常會如何舒壓呢？她斬釘截鐵地回答：「當然是運動！」其中又以重訓讓她特別有感，每回覺得根本不可能乘載的重量，在一次又一次的試驗下克服，使她不斷地超越極限，挑戰自我。

Cori 發現，其實重訓跟創業所遇到的挫折，某部分來說非常雷同，當你以為做不到時，往往只是差一小步，甚至早已朝下一個 LEVEL 邁進。熱愛運動的她，更設立了「運動獎金」，讓員工自行以體重或體脂設定目標，在 90 天內達到即可領取獎金 3000 元，一方面是關心同仁的健康，另一方面則是希望藉由運動磨練大家的專注力和精神力。

虛擬世界融入未來生活，早已近在咫尺

▲化不可能為可能！Digi Space 共創空間總經理 Cori 推動「虛擬產業」 Make dreams come true。（圖／女子學提供）

▲Cori 認為， AR／VR 將在未來的生活上占據著重要的角色。

提到 AR／VR 的發展，Cori 立刻提振精神：「大家以為 AR／VR 離我們很遠，其實一點也不！」回想 10 年前，在智慧型手機尚未發達時，誰能想到未來會在一個小小的螢幕上處理生活所有事務；例如從前電腦上的 MSN 通訊軟體，已被手機 APP 的 LINE 取代，人們由桌機轉為手機重度使用者，這種世代的改變，很快就會發生。

以現階段而言，汽車產業可說是開啟 VR 潛力的首位驗證者，利用虛擬的研發機制，將所有的零件和樣式以 VR 呈現，並以全球網路連線與各國專家開會審核，再將汽車定稿、打樣，省去了人力成本，能把更多資源用在專業技術的研發。此外，在美妝、飾品市場中，也導入 VR 做模擬的穿戴，讓消費者更有感地購物。

Cori 形容，自己目前在做的事情，正是把更多專業和教育推廣而出，讓各產業理解 AR／VR 如何改變自己的商業和銷售模式。對於未來 3 到 5 年裡，虛擬世界走入我們的生活中，不論是商業、娛樂、社交，Cori 相信都有著極大無窮的發展潛力。

▲化不可能為可能！Digi Space 共創空間總經理 Cori 推動「虛擬產業」 Make dreams come true。（圖／女子學提供）

▲回顧兩年多來的創業歷程，Cori 認為雖然辛苦一切卻是值得的。

從遊戲產業到公關機關數位內容推動者，再一步步走向創業，Cori 靠著對遊戲和 AR／VR 的熱忱，慢慢地開創了屬於自己的一片天，她希望自己的存在可以幫助更多新創產業，並站在推動者的角色，讓大家能體驗在虛擬的世界中「Dream come true」，甚至能「Do what you love」，何樂而不為？

＃　Digi Space 共創空間

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以數位翻轉世界的創業空間

未來的想像觸手可及

攝影：艾葳精品婚紗

部分圖片提供：Cori

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