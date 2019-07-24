「警界金頭腦」吃兄弟妻！歌神KTV親親　綠帽夫旁直接開戰…事後還會洗套套

▲嘉義某派出所長傳出帶著好友妻子多次車震，讓綠帽夫難過投訴。示意圖非當人。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

一位被選為模範警察的嘉義某已婚黃姓派出所長，涉嫌偷吃警友站顧問的美麗愛妻，甚至還傳出多次載著人妻玩車震。消息曝光後，所長還以「找到一種無與倫比的快樂」來形容這段不倫戀。

根據《周刊王》報導，人妻先生投訴時難過表示，他跟有「金頭腦」之稱的派出所長是國中好友，兩家都很熟識，但沒想到金頭腦警竟然玩上「朋友妻」，滿頭綠光的他只能戒酒澆愁。

該所長因為參加益智節目奪冠，被稱作是「警界金頭腦」，請調回嘉義後跟綠帽夫聯繫更加頻繁，2人的感情有如兄弟。但沒想到「警界金頭腦」竟然精蟲衝腦，開始覬覦他的美麗妻子。

▲歌神KTV外觀。（圖／翻攝Google map）

綠帽夫透露，黃男不知從何開始，只要一有時間就往他家跑，後來還被綠帽夫友人撞見，黃男跟他妻子出現在嘉義知名的歌神KTV包廂內，2人臉貼臉、手環腰，甚至還會玩親親。綠帽夫一開始還不相信，但越來越多人撞見後，他也只能開始懷疑妻子出軌。

最後，黃男常常趁著綠帽夫打麻將時，把人妻載出車震，甚至還趁綠帽夫喝醉不省人事時，2人跑到隔壁開房辦事。綠帽夫說，後來隔天到房間垃圾桶果然找到用過的套子，上面還有清洗過的痕跡，諷刺的說「黃男徹底發揮警察辦案偵查技巧，湮滅證據。」

對此指控，嘉義縣警局督察長張樹義證實，的確有接獲檢舉，也已經約談黃男，但黃男全盤否認有人妻有曖昧，目前也無明確證據。黃男本人則喊冤，堅決否認這一切，還反控這一切都是綠帽夫跟妻子感情出問題才亂編。