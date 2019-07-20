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社會 社會焦點 保障人權

2線3警官吃人妻被抓…她羞認「摩鐵2小時3發」　綠帽夫獲賠35萬

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▲▼新竹南寮168汽車旅館。（圖／翻攝Google map）

▲新竹南寮168汽車旅館。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

一位任職於航空警察局的2線3星黃姓警官，於2017年帶著已婚舊情人在新竹摩鐵休息，遭警政單位的狗仔隊「靖紀小組」跟監發現，並從房內取出沾有2人體液的衛生紙團，黃男因此依妨害家庭遭起訴。新竹地院審理後判決黃男要賠償舊情人的先生35萬元，而黃男也因違反「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定遭拔官。

根據判決書指出，航空警察局偵查大隊1名已婚的40歲黃姓隊長 ，就讀警察大學時因與附近護專聯誼，結識同齡郭女，2人曾互有好感，曾短暫交往一段時間，畢業後2人各自結婚組成家庭。2人因同儕關係，2015年間2人竟又重逢，雖各有家室，但2人卻舊情重燃，竟相揪多次出軌偷腥，由於郭女行為有異，丈夫藍男察覺有異，發現妻子竟紅杏出牆與黃男有染。

▲已婚警官帶著舊情人到摩鐵嘿咻，遭靖紀小組逮到。（示意圖／ETtoday資料照）

藍男因此通報警政署「靖紀小組」，靖紀小組成員跟蹤黃姓隊長數日，最後在2017年11月9中午尾隨黃男愛車，發現黃載著人妻郭女進入新竹市南寮的「168汽車旅館」休息。「靖紀小組」在外埋伏2個小時，等到黃男開著愛車外出，隨即進行攔停，除拍下摩鐵套房外，更取出沾有疑似2人體液的衛生紙做為佐證。

黃男辯稱跟郭女只是在摩鐵純聊天、吃東西，絕沒有跟對方嘿咻；但郭女一開始跟警方坦承有跟黃男連續「炒飯」3次，但在檢方複訊時卻改口說遭警恐嚇，才會說出2人有發生性關係，當天2人只是吃東西聊天而已。

新竹地院法官審理時過濾警政署派員跟監的蒐證資料，並認為郭女若沒有與黃男發生3次性行為，依常情不可能隨意承認，讓自身捲入通姦的罪責以及個人名譽受損的境地，依此判決黃男賠償人夫35萬元。

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