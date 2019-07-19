一堆霉斑嚇死人　8項最容易被忽略的幼稚園生活用具

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

您家也有幼稚園的孩子嗎？大家都知道幼教人手不足，一位老師要管好幾個學生，實在很難顧到衛生小細節，趁著暑假來臨，家長不妨趕緊把他們放在學校的用品拿回來檢視一下，看看有沒有發霉、要不要淘汰？免得孩子接觸黴菌、病從口入，造成過敏或更大危害。

1、水杯、水壺的吸管內部跟接口

每次女兒DAHLIA校外教學，我都會跟去當他們的攝影師，我發現，大人非常容易疏忽孩子水壺、水杯的清潔，包括那些縫隙溝槽、吸管插入口，都佈滿黑色的黴菌，建議您買支細長毛刷，每天刷洗這些細節，洗完一定要拆件晾乾，隔天孩子出門前再組起來，否則水份留在裡面，還是會造成黴菌孳生喔！

耗材的部分，只要會碰到嘴部，建議每3個月換一次，畢竟刷洗過的地方，都會產生細小的痕跡，黴菌會躲在這些溝槽裡面，不可不慎。

2、被湯湯水水滲透的便當袋

每間學校的作法不一樣，拿我女兒的幼稚園來說，他們吃完飯，是直接把碗蓋好，再丟回便當袋，這樣的流程，實在很難避免湯湯水水滲透到便當袋中，我每周會清洗便當袋一次，但如果看到有霉斑，代表袋子已經被汙染，此時應該選擇丟棄，而不是刷洗，因為黴菌非常容易留根，表面洗淨，不代表裡面沒有殘留。

3、餐碗底部縫隙、非一體成型的餐具

每天回家都要洗的三色碗，會有什麼問題嗎？好的，請把三色碗翻過來，看看下方的細縫是不是黑黑的？那些都是黴菌啊～～～餐具也是，湯匙、叉子如果不是用一體成形的，握柄與金屬的接縫也容易發霉喔！

4、黑嚕嚕的牙刷、漱口杯

小朋友帶去的牙刷、漱口杯，經過一學期的摧殘，其實很可怕…我女兒的黑成這樣也不會主動說，嚇得我趕緊給她換一個！

5、每天都要睡的睡袋、枕頭

各位爸爸媽媽，睡袋不便宜，也不是什麼消耗品，趁暑假回來，好好大洗一番便是，但枕頭是耗材喔！一般傳統枕頭，不但兩週要清洗晾乾，我建議一學期換新一次，否則孩子的皮屑會養成極佳的塵螨溫床，枕頭建議用聚酯纖維或是矽膠枕，前者防螨，後者兼具支撐力，但價位有差異，看家長們的預算來選擇。

6、有如藏寶窟的圍兜兜口袋

嘿嘿，之前我對圍兜兜的清潔很有信心，不就洗一洗嗎？有什麼難的？某天我突然心血來潮，看看圍兜兜的口袋裡面有什麼？嗯…貼紙、頭髮、餅乾屑、硬掉的白米飯…所以，趕快去看看您家寶貝在裡面藏了什麼寶物吧！

7、什麼都拿來擦的手帕、在校換洗衣物

孩子都會在學校放一套換洗衣物，不比家裡，學校的收納空間跟濕度，還是令人不免擔心，所以這些衣服拿回來，要徹底再清洗一次，不要以為肉眼看是乾淨的，就直接繼續沿用喔！

很多孩子分不清楚手帕的作用，擦嘴、擦汗、擦桌子一團胡用，我還聽過女兒同學拿到廁所擦屁股…，所以，趁著學期末，趕快淘汰吧。

8、除了腳氣還可能發霉的室內鞋

在幼稚園天天穿的室內鞋，也是黴菌的愛巢，很容易藏汙納垢，雖說應該要準備兩雙輪替著穿，不過大部分的家長礙於預算，還是只有買一雙，所以，除了清洗，還要注意鞋墊的清潔，建議到日系平價商店買兒童鞋墊做替換。

最後，再次叮嚀，黴菌是可怕的致病來源，不只引發皮膚問題，如灰指甲、香港腳、念珠菌感染，對呼吸道及肺部也是極具威脅！

我跟女兒DAHLIA曾經住過沒有對外窗的學生套房，當時我們一直生病，她甚至每個月至少住院一次，後來我們約滿搬離，才發現房間四面牆壁都嚴重生霉，長期處於那樣的環境，難怪會吃藥吃不停。

所以，女兒上了幼稚園後，我特別注意這些細節，就是避免舊事重演，也分享給各位家長，趕緊去確認孩子的用品，有沒有發霉危機吧！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。