Gogoro男騎高雄「整路發麻喊神明」：被Google地圖雷要去收驚　住戶說話了

▲原PO的目的地設位於高雄大樹區的「九曲堂」。（圖／翻攝「靈異公社」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

「這是一個又被Google地圖雷的恐怖故事…」一名Gogoro騎士發文分享親身經歷，他說，整路喊神明名字，還看到一棟舊社區大樓，「奉勸各位Google地圖使用真的務必小心，如果當時天黑，我可能真的嚇死了，先來收驚去。」有不少在地人說，「別怕，這條路是條小徑，熟悉路的人才懂騎這條」；還有住戶現身說法，「那裡會出車禍根本不是陰，全都是大學生被狗追到自己雷殘（台語，指跌倒）。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，出發前先詳細確認應該是條大路，沒想到一進入義大遊樂世界後面的山路後，就越來越不對勁，大約看了一下是觀音山吧，一路上經過鳳梨田、很多的深山宮廟。

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原PO表示，整路上都是蜿蜒小路，突然發現一個路標，仔細看整座山都是公墓，好險當時天還很亮，繼續硬著頭皮騎，「畢竟都一半了，Gogoro又快沒電。」

▼原PO說，好險當時天還很亮，繼續硬著頭皮騎。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

原PO指出，整路上一直頭皮發麻，背後發涼感覺很冷，當然深山少不了就是騎車被很多狗追，「最詭異的是深山中為何出現滿大的舊社區大樓？裡面真的有住人嗎？當下很想停下來拍，但門口有狗真怕被咬啊。」

原PO驚魂未定地說，之後整路內心喊著神明，趕快騎出山區，奉勸各位使用Google地圖真的務必小心，「如果當時天黑，我可能真的嚇死了，先來收驚去。」根據原PO貼出的截圖，他的終點設位於高雄大樹區的「九曲堂」。

對此，有網友留言，「其實你只是因為Gogoro快沒電在害怕而已，而且那片也不是什麼深山，大樓裡面住了滿滿的人，別自己嚇自己了」；原PO問「超怕推車的，裡面真的住很多人嗎，很好奇」；該網友回「對啊，算高級住宅區了吧，路上兩邊都有唷。」

還有一名住戶現身留言，「我就住在你說的舊社區大樓，你沿路上來會看到三棟在不同的地方，三棟住戶都很多⋯旁邊都還有餐廳在營業。那裡會出車禍根本不是陰，全都是大學生被狗追到自己雷殘。」

▼許多民眾會使用Google地圖導航。（圖／示意照／翻攝Google Map）

也有人認為，「你應該是跑錯路了，跑到另一條小路進去了」；原PO回，「其實我也在想好像不是Google那條！因為Google上看很多房子，那整條路上根本沒啥房子...更沒社區辦公室。」

原PO後來補充說，「其實是小弟在岡山換了一顆沒滿電的電池，想撐到大樹再換，所以才會怕不夠電，正常騎的話其實台南到屏東一組電是沒問題的喔。再給一次機會還是會推狗狗肉的，當下害怕應該是快沒電加上都沒人吧。」

其他人留言，「還好吧！那條是之前跨年的捷徑欸！唯一不會塞車只是沒有車燈的路段」、「別怕，這條路是條小徑，熟悉路的人才懂騎這條」、「之前去跨年也有騎到⋯⋯幸好後面突然出現一群也是要去義大跨年的人群，不然獨自騎真的驚驚死」、「Gogoro沒電比阿飄更可怕」。