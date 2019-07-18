高雄反韓被霸凌　「罷韓聯盟」被黑A錢不忍了！正式提告20名韓粉

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罷韓被霸凌　「WeCare高雄」尹立不忍了！正式提告20名韓粉

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▲▼罷韓被霸凌　「WeCare高雄」尹立不忍了！正式提告20名韓粉。（圖／翻攝WeCare高雄、台灣基進高雄黨部）

▲罷韓被霸凌，「WeCare高雄」發起人尹立提告20餘人。（圖／翻攝WeCare高雄臉書）

地方中心／高雄報導

公民團體「WeCare高雄」6月底發起罷韓行動，在高雄引發反韓、挺韓衝突升溫，爭議越演越烈，發起人前、高雄市府前文化局長尹立和八一氣爆自救會長陳冠榮17日前往警局報案，不滿遭網友惡搞頭像，製圖文酸他「罷韓避免前朝弊案曝光」，除了抹黑外甚至也威脅到家人，憤而提告發文者、轉貼者等20多名韓粉偽造文書、加重誹謗等罪。

「廣德家」香蕉煎餅店因發起罷韓行動，房東不願續租，被迫流浪高雄，如今靠著匿名贊助，持續在四處快閃，17日應台灣基進高雄黨部邀請，前往黨辦公室合體發放500份香蕉煎餅，擴大罷韓連署。黨部主委李欣翰贈送印有「高雄Fucked up財」T恤，鼓勵老闆做正確的事，喊話「面對韓粉的霸凌，台灣基進也會繼續與廣德家站在一起。」

▲▼罷韓被霸凌　「WeCare高雄」尹立不忍了！正式提告20名韓粉。（圖／翻攝WeCare高雄、台灣基進高雄黨部）

另一間反韓店家「勇記無敵蘿蔔糕」老闆則出面滅火，澄清在家人勸阻下，「不想再多製造對立與衝突，我們高雄市要和諧，所以決定維持中立，也不表態！」決定為了養家活口，卸下割草任務，中立做生意，轉趨低調。「釣客食堂」也在臉書發文說要開始店休，因為已經遇到國稅局、衛生局、消防局和環保局來檢查，「是不是要做布條寫『吾韓萬歲萬歲萬萬歲』大家才開心？」

韓粉和罷韓團體對立升溫，罷韓發起人尹立17日在律師陪同下，和陳冠榮前往高雄市府直轄的楠梓派出所報案。尹立不滿批評，網友將他的名字壓在頭像照上，「用我不曾做過的事、用我不曾講過的話，就直接在這樣做網路大量轉貼跟傳送，我想這樣也涉及偽造文書！」呼籲韓國瑜約束自己的支持者，而非採取放任的態度。

尹立感嘆，高雄市民在行使公民權、罷免權，卻要擔心被韓粉霸凌，名譽和人身安全也因此受到威脅，提醒罷韓者若被韓粉霸凌「不要害怕」，SOP就是保存證據、聯繫WeCare、最後前往報案。

高雄市政府新聞局回應，「黑韓組織」在網路霸凌韓國瑜市長及其支持者，希望不同立場的支持者都能保持理性，希望社會多點尊重、包容價值，尊重他人表達意見的權利，而非立場不同就得對立衝突。

▼廣德家流浪到台灣基進高雄黨部，合體發放500份香蕉煎餅。（圖／翻攝台灣基進高雄黨部、李宗霖臉書）

▲▼罷韓被霸凌　「WeCare高雄」尹立不忍了！正式提告20名韓粉。（圖／翻攝WeCare高雄、台灣基進高雄黨部）

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