距巴菲特午餐2天！29歲富豪宣佈取消：我生病了　1月前花1.4億拍下

▲大陸29歲富豪孫宇晨花1.3億元與巴菲特共進午餐。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

記者鄭思楠／綜合報導

砸了456.7888萬美元（約新台幣1.4億元）的「天價 」慈善午餐取消了。大陸29歲富豪、波場TRON創始人孫宇晨23日早發微博表示，因突發腎結石正於醫院治療，因故取消原定於7月25日與巴菲特（Warren Buffett）的午餐會面，「午餐拍賣款項（捐贈給格萊德基金會）已經捐贈完成，仍然有效。 」

格萊德基金會發言人隨後表示基金會已經收到全額善款，「感謝孫先生的慷慨，以及巴菲特通過慈善項目和基金會保持的長期友誼。 」

由孫宇晨創立的波場基金會（TRON Foundation）在Twitter上聲明，孫宇晨因病取消午餐，「各方同意尋找合適的時間，重新安排。 」

孫宇晨6月4日在微博上宣佈，成為第二十屆「巴菲特慈善午餐」的最終競拍贏家，以創記錄的價格456.7888萬美元拍下「巴菲特慈善午餐」，成為全球首個與巴菲特共進午餐的90後企業家。

孫宇晨當月27日下午PO文宣佈「天價午餐 」的最新進程，「午餐將於7月25日在舊金山傑克遜廣場的三星米其林餐廳進餐。」

據悉，孫宇晨1990年出生，區塊鏈項目波場TRON創始人，2015年獲得富比世大陸「30位30歲以下創業者（30 under 30）」，2018年12月登上2018年大陸90後作家排行榜第29名。

▼孫宇晨發微博確認消息。（圖／翻攝自微博）