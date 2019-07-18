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區塊鏈數位鑑識利器問世　行車糾紛、網路霸凌蒐證都可靠它？

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▲區塊鏈技術遭炒作？挪威銀行家：不見得所有企業都需要（圖／翻攝 TechCrunch）

▲有新創廠商利用區塊鏈的不可竄改、毀損特性，來作為數位證據保存的利器。（圖／翻攝 TechCrunch）

記者邱倢芯／台北報導

對於一般人來說，「區塊鏈（Blockchain）」幾乎與「加密貨幣」劃上等號，不過事實上，區塊鏈的不可篡改性仍可做出更為落地的應用，像是新創廠商區塊科技今（18）日就推出了一項號稱為「數位鑑識利器」的App—區塊鏈存證王；這款App將會以區塊鏈的不可竄改、毀損等特性，來維護數位證據的原始性。

區塊科技執行長黃敬博指出，過往數位資料有三大常見疑慮，像是容易被竄改、毀損遺失，以及有效性不足等，因此過往這一類的法院審理流程往往會耗時冗長。

舉例來說，像是自行P圖偽造留言誣告網友，或是CCTV監視錄影器影片後製造假等案例時有所聞，但是這一類的證據造假往往會讓審理案件更顯困難重重，且每年因證據不足影響判決結果的案例層出不窮。

而「區塊鏈存證王App」即是為了打擊這數位資料證據的三大通點所打造；使用者可在App內直接以拍照、錄影、錄音、螢幕錄影截圖等方式留下證據，存證當下立即透過App的兩項區塊鏈專利技術直接上鏈，確保證據的真實性與安全性，且無法被竄改；號稱將成為每位民眾日常必備的自保神器，更有助第一線檢警人員偵辦案件。

法律效力仍得靠法官自由心證
不過，這項區塊鏈數位鑑識利器是否真有其效力？又或者這項App已獲得法院或相關公家機關的認證？對此，達文西個資暨高科技法律事務所所長葉奇鑫坦言，目前這項App並沒有獲得任何機關的認證；事實上，目前台灣沒有公家單位、司法機關在做這一類的認證，因為如果要他們背書可能會被認為這是一種商業行為。

黃敬博指出，目前區塊鏈在法律面的推展還是很慢；法院審理攻防上找到的數位證據，律師與當事人都必須盡力地鞏固證據效力，若是法官了解你鞏固證據的嚴謹程度與原理原則，即便另一方再提出質疑，法官就會有自己的判斷。

不過，葉奇鑫也以中國大陸的區塊鏈發展為例，他指出，目前大陸的法院已經做到了與這一類的區塊鏈平台做資訊嫁接，並會以當中的數據作為法官審理的依據。未來台灣司法機關應該也要有這一類的平台，可嫁接一些比較受歡迎的鏈進來，以利法官作為證據的查閱。

但葉奇鑫強調，即便區塊鏈存證王App沒有公家機關的認證，但是當中的存證資料已可作為很強的證據了。

另一方面，《ETtoday新聞雲》記者也實際訪問其他法律人士意見，有律師認為，現在有些法界人士將區塊鏈技術太過美化了，這項技術並非證據效力的萬靈丹；舉例來說，像是合約文件糾紛中，如果當事人將合約拍照並上傳到此一區塊鏈App當中，最多僅能確保這張照片沒有被數位竄改過；但如果反方否認該合約的簽名為自己所簽，那麼當事人仍得提出其他證據來佐證這項合約的有效性。

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關鍵字：區塊鏈,數位鑑識,區塊鏈存證王

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