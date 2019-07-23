台南市南區興農里新增確診1例　登革熱本土病例達15例！

▲管署周志浩署長南下視察業務，前往台南市登革熱防治中心給所有人員加油打氣，並呼籲所有市民朋友，共同防疫作戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市登革熱防治中心指出，7月22日確診南區興農里1例登革熱本土病例，分型為第二型，截至目前台南市確診登革熱本土病例數15例，境外移入病例數24例，7月23日上午針對本案活動的利南黃昏市場，進行孳清及戶外化學防治，下午於利南黃昏市場進行擴大採血。

衛生局指出，新增病例為50餘歲女性，無慢性病史或出國旅遊史。個案主要活動範圍於南區興農里住家及利南黃昏市場。個案於7月21日出現發燒症狀，7月22日到醫院就醫，社區隱藏期為1日，醫師診察後進行登革熱快篩為陽性進行通報及住院治療，於7月22日晚上9時2分確診。

目前已完成個案居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除。7月23日上午針對本案活動地，利南黃昏市場進行孳清及戶外化學防治，下午於利南黃昏市場進行擴大採血。於7月24日上午於病例居住地及活動地的周邊進行戶內及戶外化學防治。

23日疾管署周志浩署長南下視察業務，前往台南市登革熱防治中心給所有人員加油打氣，並呼籲所有市民朋友，台南市登革熱疫情趨於嚴峻，請全民共同防疫作戰，社區民眾人人有責，隨手清除巡檢公園內外是否有雜物瓶罐堆積，就可避免積水。若發現有人隨意棄置瓶罐等雜物，民眾能發揮公德心，隨手幫忙清除，才不會讓病媒蚊產卵而孵育孳生孒孓，增加登革熱傳播風險。

東區巴克禮公園自7月22日起至8月4日預防性封園2週，藉以澈底清除每一個角落的孳生源；由於公園花木叢生，樹洞水窪容易形成孳生源，故提醒民眾出外活動，尤其是多人進出之場所，例如：公園、菜市場等，一定要做好防蚊措施。

登革熱防治中心再次呼籲市民，要落實「巡、倒、清、刷」防蚊4步驟，孳清、孳清再孳清，「腳到、眼到、手到」，才能在這場人蚊大戰中，保衛我們的家人和環境。