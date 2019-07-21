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LINE群組轉傳「蔡送海地45億、少給高雄經費」　里長怒報警！辣媽GG挨告了

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▲▼LINE群組轉傳「蔡送海地45億、少給高雄經費」　里長怒報警！辣媽GG挨告了。（圖／翻攝臉書）

▲LINE群組轉傳「蔡送海地45億、少給高雄經費」，女網友挨告了。（圖／翻攝臉書）

記者許力方／綜合報導

女網友「辣媽」日前在100多人的LINE群組「蘆洲雲林同鄉會」中轉貼圖文，「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送了45億。高雄滅登革熱要5000萬才給2000多萬！」被組內其他人勸阻收回仍不理會，里民氣得截圖詢問里長蔡宜峰「如何讓她受到報應」，蔡找了行政院政務顧問王崇欽討論，決定向警方報案。蔡英文在友邦聖露西亞受訪時也特別回應是「假消息」，遭人刻意操弄。

署名辣媽的女網友近日在「蘆洲雲林同鄉會」LINE群組中，轉發臉書圖文，批評「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送了45億。高雄滅登革熱要500萬才給2000多萬！X的！什麼蔡政府。」據悉，群組中有其他網友善意提醒是「假消息」，建議收回訊息，但她未予以理會，里民不滿截圖，詢問蘆洲中華里里長蔡宜峰「如何讓她受到報應！」

▲▼總統蔡英文訪問友邦聖露西亞。（圖／記者陶本和攝）

▲蔡英文澄清給海地的是貸款：有人刻意操弄已報警。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蘆洲中華里里長蔡宜峰。（圖／翻攝蔡宜峰臉書）

▲蔡宜峰和王崇欽決定報警，提告女網友。（圖／翻攝蔡宜峰臉書）

蔡宜峰獲報後，找王崇欽一起討論，兩人決定報警處理，19日已經前往蘆洲分局報案。王崇欽痛批，假消息一傳十、十傳百，一值傳下去會嚴重破壞社會秩序，非常不應該，因此決定帶著里長、里民前往蘆洲分局偵查隊提告，這次報案主要是警惕韓粉或網友不要隨波逐流，總統在國外拚外交，這些人卻在國內挖牆腳，其心可議、傷害社會和諧。

蘆洲分局受理指出，無論群組規模大小，只要「轉傳」不實訊息都可能觸法，這次散布不實訊息者以化名方式在群組發言，正透過管道聯繫當事人到案說明，恐依違反《社會秩序維護法》辦理。

早在報案前，蔡英文17日在友邦聖露西亞受訪時就澄清，對海地是貸款興建電網，並要求此建設必須由台廠參與，是國際常見政府開發援助，且是商業性質較重的貸款，絕非謠言惡指的贈款，「高雄5000萬就是5000萬，沒有5000萬變2000萬的事，這些假消息，我們覺得是有人刻意操弄，所以我們已經報警」。

蔡英文當時表示，行政院對於高雄市政府所提出登革熱防治經費5318萬元，早已於最快時間全數核定，並會核實撥付，中央對於高雄防疫工作，更在人力物力上全力支援，網路所言「要5000萬只給2000萬」，顯然是另外一則惡意不實訊息。

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關鍵字：LINE,海地,里長,蔡宜峰,王崇欽,登革熱,蘆洲分局,蘆洲雲林同鄉會,蔡英文

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