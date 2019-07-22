台南市警局長交接　謝龍介：這次警政調動歷年來最詭異

▲台南市議員謝龍介指出，這次警政調動是歷年來最詭異，黃宗仁疑因查賄「查錯人」而回鍋「副署長」，嚴重打擊警察士氣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警局22日上午舉行任局長交接，市議員謝龍介指出，這次警政調動是歷年來最詭異，一次調動切成三段，其中績效卓著的台南市警局原任局長黃宗仁，疑因查賄「查錯人」而遭調職回鍋「副署長」，嚴重打擊警察士氣，雖然綠營不承認，但他希望蘇貞昌院長該收手了，別再以政治力介入警界人事！

謝龍介指出，這次的警界高層調任過程傳言不斷，原台南市警局長黃宗仁回鍋警政署擔任副署長，但黃宗仁之前就是從畐署長調任台南市警局長，這次被調回原職相關傳言相當多，政壇傳聞黃去年底選舉時查賄，因查到綠營新潮流候選人，才會遭到「秋後算帳」，但綠營否認這種說法，稱是唯才適用，要借重黃宗仁專才，黃對外不表示意見，如今說可「明明白白的離開」，這也留給大家許多想像空間。

謝龍介表示，警界高層異動原本應該是在年初時一次發布，但這次卻切成三段，過程傳言不斷，他認為行政院長蘇貞昌用這種手段，不但不能拉到選票，且讓打擊賄選的局長下台，更只會嚴重打擊基層警察士氣，綠營「可以殺人放火，但別人不能點燈」，用這種公報私仇的手段，讓大家都看不下去。

據了解，回鍋擔任警政署副署長的台南市警察局長黃宗仁，不但被基層警員讚譽為史上「最接地氣」警察局長，他任職台南市警局期間推動報案正常化，絕不吃案不給基層壓力、雖然屢在警察各項工作表現獲得六都前段班的佳績，但地方卻傳出因為台南去年九合一大選警方查賄「查到不該查」的人得罪當道。2018執政黨敗選後就多次傳出台南警局長黃宗仁位置不保。

對此基層也感嘆：「大仁哥（黃宗仁）能力再好也不敵政治力的操作」政府口口聲聲說要尊重警察專業，對照黃宗仁沒有犯錯卻將回鍋警政署副署長現實，兩相對照格外諷刺。