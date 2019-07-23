總統專機「好忙」…陳水扁私用替兒娶媳婦還助選　馬英九隨扈酒醉鬧事

▲總統專機「空軍一號」。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

國安局特勤人員遭爆利用總統蔡英文出訪機會走私9800條香菸，府方下令嚴格徹查，朝野立委紛紛撻伐。本應該為總統「公務」服務的專機「空軍一號」因此蒙上陰影，過去歷任總統使用專機也鬧出不少事情。

我國中華民國總統行政專機又稱空軍一號，專門用來服務中華民國總統或其他高級官員的行政專機，曾服務過前總統陳水扁、馬英九，以及現任總統蔡英文；據了解，本架專機為前總統李登輝任內，以行政專機的方式編列國防預算，向美國波音公司採購；空軍一號機組人員於2000年3月20日正式成軍服役。

● 陳水扁私用專機助選、替兒下聘

首位使用新成軍的空軍一號就是前總統陳水扁，不過，卻被爆出公器私用；2005年時，陳水扁兒子陳致中與妻子黃睿靚訂婚時，就是搭乘專機載著親友前往台中下聘，而當時府方人員稱此為非公務行程，交通費全由陳水扁自付，但仍引起外界觀感不佳。

此外，陳水扁曾在2005年選舉時，搭乘空軍一號位當時的立委候選人助選，還出動兩架前導機、四架F16戰機護航，濫用納稅人錢財遭當時在野黨國民黨批評，認為助選是私人行程，應該自付費用。

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）



● 馬英九隨扈專機上酗酒鬧事

馬英九雖然未曾傳出公器私用空軍一號，但是負責貼身維安的隨扈人員，卻在出訪專機上喝酒鬧事，還對空服員性騷擾。有媒體爆料，2009年馬英九的隨扈人員在官邸聚眾喝酒，還被總統夫人周美青看見，甚至還在陪同出訪巴拿馬時在專機上喝酒，對空服員上下其手。

對此，當時府方表示隨扈人員確實在機上喝酒，但並沒有對空服員性騷擾，該名隨扈也已經受到懲處。

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▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）



● 蔡英文出訪 國安人員走私菸

這次，蔡英文出訪拚外交，卻遭時代力量立委黃國昌爆料有國安人員走私菸品，讓這場外交之旅被模糊焦點；這名國安局的官員吳宗憲利用出訪機會，透過華航高層在系統後台預定9200條免稅菸，隨後又被爆出從海外偷帶進600條菸品，菸品總量稅前稅後價差高達507萬餘元，由於事關重大，目前吳宗憲與另一名涉案張姓軍官，複訊後遭到檢方聲押。

蔡英文為此震怒，強調政府會深刻檢討，杜絕弊端，府方聲明表示，國安局彭勝竹局長已請辭獲准、總統府張捷侍衛長調職處分。

▲蔡英文在出訪飛機上。（圖／翻攝自蔡英文LINE帳號）



● 空軍一號僅飛國內 外交出訪委託包機

近來，蔡英文頻與網紅接觸拉進和社會的距離，今年7月趁著出訪前夕和知名Youtuber「阿滴英文」、「志祺七七」合作開箱「空軍一號」；不過在此之前，馬英九也曾開放總統專機供媒體拍攝，讓外界一睹專機內部樣貌。

「空軍一號」機內頭等艙被改為4個貴賓席，並藏有衛星電話，往內走是個擁有長型沙發座椅的小會議室，還有2個商務艙座椅改成的更衣區，配有一個人身長的大鏡子，都是總統在機上的可使用空間，而在機身後側則是經濟艙，通常是給隨行的媒體乘坐。

▲總統專機內部塗裝。（圖／記者李毓康攝）



蔡英文在「阿滴英文」的訪問中提到，搭乘空軍一號是為了節省通勤時間，避免浪費維安人力，而「空軍一號」也只飛往國內跟外島，若出國外交的話，因為團隊人員較多，因此會向航空公司租借飛機，而這次訪加勒比海友邦就是向華航租借飛機。

據了解，陳水扁曾在2006年搭乘空軍一號到帛琉，不過馬英九與空軍一號從未出國，去年的久揚之旅造訪了中美洲3友邦並過境美國，以及「馬習會」時都是租用華航的專案包機，基本上馬英九任內，空軍一號只跑國內較遠距離的行程，離島馬祖的部分還因為跑道較小多換乘福克50，副總統吳敦義則從搭乘過空軍一號。

▲空軍一號內部配置。（圖／記者李毓康攝）



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