【廣編】高雄夢時代「翻轉動漫祭」7/20-8/25免費入場

圖、文／高雄夢時代提供

身為內心擁有無限小宇宙的熱血動漫迷，絕不能錯過將於7/20(六)至8/25(日)高雄夢時代開展的「翻轉動漫祭」，展覽免費入場，超過300坪超大展區，集結時下最夯大人氣動漫作品，有《夏目友人帳》、《Re：從零開始的異世界生活》、《進擊的巨人》、《刀劍神域》、《魔導少年》、《工作細胞》、《請問您今天要來點兔子嗎？》，《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《為了女兒，我說不定連魔王都能幹掉》、《超人力霸王》、《偶像學園》、《城市獵人》、《蠟筆小新》等多部動漫。

為了綻放這場夏日的歡樂盛宴，主辦單位努力籌畫、構思出最豐富的25區造景主題，還有場場都精心規劃，回饋粉絲的6款超值福袋，以及各式新品優惠，而本次主題區中，最推薦暖心代表作《夏目友人帳》主題區，有全台首次展出的2公尺長貓咪老師仰睡款，喜愛動畫的粉絲想必興奮又期待。

高雄夢時代《翻轉動漫祭》 活動資訊

時間：2019/07/20-08/25

地點：高雄夢時代購物中心8F時代會館（806高雄市前鎮區中華五路789號）

洽詢電話：07-813-5678

營業時間：依百貨公告為準

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