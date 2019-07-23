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5G時代來臨！91%網友傾向「百元電信資費」多數500元內可接受

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▲▼ 5G。（圖／路透社）

▲迎戰5G行動網路時代，各家電信業者全面啟動，規劃未來頻譜競標及建置新基站，推出網速更快的5G服務，ETtoday新聞雲針對「5G行動上網資費及使用意願」進行民調，統整出最新報告。（圖／路透社）

生活中心／台北報導

迎戰5G行動網路時代，各家電信業者全面啟動，規劃未來頻譜競標及建置新基站，以推出網速更快的5G服務！而回顧目前的4G行動上網資費，從2014年4G甫開台時月租費$2,699都未提供上網吃到飽，而後一路調降從2014年9月份月租$1336到2018年5月份中華電信「499之亂」月租499元即可享有4G上網吃到飽。根據ETtoday新聞雲最新出爐「5G行動上網資費及使用意願」民調，近7成網友目前使用的是4G行動上網吃到飽方案，每月帳單價格以201元～500元區間最多(40.9%)，同時有54.6%網友認為目前4G行動上網的每月帳單金額，比過去3G行動上網每月帳單金額更便宜，且這些網友中高達95.4%網友認為是因為2家小型電信業者(台灣之星、亞太電信)加入4G市場造成競爭，持續在門號攜碼市場攫取三大電信(中華電信、台灣大哥大與遠傳電信)既有用戶，其中台灣之星更曾連續44個月攜碼用戶數淨流入，逼使三大電信不得不主動調降上網月租費，也才有去年「499之亂」的發生。但對於三大電信(中華電信、台灣大哥大與遠傳電信)來說，「499之亂」的後遺症不僅讓三家業者2018年全年稅後淨利總額年減54億元，且延續至2019年三家業者行動服務營收及每用戶平均營收(ARPU)仍以年減7~14%的幅度持續衰跌，持續影響著三大電信的財務表現。

如今，5G來勢洶洶，依照目前政府的規劃，5G頻譜競標也即將在今年底進行，而三大電信業者挾其豐沛資金優勢，極可能透過5G首次競標藉以消滅4G時代讓其感到芒刺在背的兩小電信業者；加上NCC日前所公佈的「行動寬頻業務管理規則修正草案」，從遊戲規則看來，明顯有利於三大電信，前陣子更被市場高層人士解讀為「三大殺兩小」的情況下，如果未來5G行動市場只剩下三大電信業者，自然市場競爭程度就會遽減，未來即可透過5G資費的抬價拉抬每用戶平均營收(ARPU)，挽回自「499之亂」之後表現就一蹶不振的營收與獲利表現。

另外，5G行動市場是否存在充分的有效競爭，不僅攸關消費者最終是否能像4G一樣持續享有「百元電信資費」的好處，更影響未來5G服務的普及率，連帶牽動國家競爭力，因此，明年總統大選各黨候選人對5G競標和發展政策的主張為何，我們相信也是眾多網友非常關心的課題。

依據ETtoday新聞雲進行「5G行動上網資費及使用意願」調查報告顯示，消費者對於5G行動上網服務使用意願最大考量還是「價格」。三大電信業者明（2020）年推出5G行動上網服務，台灣人口慣用「百元電信資費」，其中，61.4%網友表示要「跟現在使用的月租費差不多」才有意願升級，且47.5民眾反應「500元（含）以下」是可接受的資費價格，其次為「501元~1000元」占43.5%，整體願付平均金額約為578元，代表台灣消費者對於5G高貴的月租費，普遍接受度不高。因此電信業者所實際提供的服務內容，能不能讓民眾心動、進而突破資費可能漲價的心理阻力而願意升級成5G，勢必是電信業者的下一個難題。

▲IG、手機（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲61.4%網友表示要「跟現在使用的月租費差不多」才有意願升級5G，且47.5%民眾反應「500元（含）以下」是可接受的資費價格。（圖／免費圖庫Pixabay）

台灣之星 。（圖／民調雲提供）

▲網友願意申辦支付的5G行動上網服務月租費，以「 500元(含)以下」(47.5%)居多，其次為「 501元~1000元」(43.5%) 。整體願付平均金額約為578元。

此外，有高達73.8%網友不贊成未來5G行動市場回到只剩中華電信、台灣大哥大與遠傳電信三大電信業者獨佔的情況，多數網友擔憂在沒有新業者與小業者(台灣之星與亞太電信等)參與競爭的情況下會導致5G月租費價格被抬高；同時，更有高達89.5%網友表示贊成市場維持5家電信業者，認為小業者會提供更多的5G月租費折扣、促使三大電信因為有競爭的關係而不敢將5G月租費價格抬高。而針對日前NCC公佈的「行動寬頻業務管理規則修正草案」，有高達73.0%網友高舉不贊成，認為現行草案將可能使5G市場僅剩下中華電信、台灣大哥大與遠傳電信三大電信提供行動上網服務，而這樣的結果不但可能扼殺市場競爭、造成月租費價格上漲，更將影響5G服務的普及速度，造成5G與週邊相關數位產業發展的延遲，造成台灣整體經濟力的下降。這潛在的擔憂也反映在有高達90.8%網友贊成明年總統大選候選人應該不分黨派，在5G政策上積極作為，確保有效競爭，讓消費者能以合理、優惠的價格使用5G行動上網服務。

綜合本次ETtoday新聞雲進行的調查結果，顯示出多數網友皆高度認同未來5G時代，市場上仍需要有三大電信之外的小業者存在以發揮「鯰魚效應」，才能讓民眾能用如4G般優惠的價格升級使用5G行動上網服務，進而達到加速數位經濟，帶動內容、遊戲、行動支付等產業發展的三贏目標。

台灣之星 。（圖／民調雲提供）

89.5%網友贊成未來5G時代，市場上和今天一樣有5家電信業者，小業者會提供更多的5G月租費折扣，三大電信(中華電信、台灣大哥大與遠傳電信)因為有競爭，5G月租費價格才不會被抬高。

台灣之星 。（圖／民調雲提供）

90.8%網友贊成明年總統大選候選人應不分黨派、積極維護消費者權益，提出保障5G市場有效競爭的政策，讓大家以更優惠價格使用5G行動上網服務。

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關鍵字：5G,上網,網速,吃到飽,台灣之星,民調

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