5G網路建設使氣象預報失準！準確度倒退40年

▲5G網路將會干擾氣候感應器的資料蒐集，使氣象預報的準確率下滑30%。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

如果更快的網路與更準確的氣象預報間僅能擇一，你會怎麼選？這個問題目前正困擾著美國聯邦政府官員們，因為有報告指出，5G網路將會干擾氣候感應器的資料蒐集，使氣象預報的準確率下滑30%，倒退至1980年代的水準。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）代理主席雅各（Neil Jacobs）16日在眾議院會議上警告，5G網路的無線技術會干擾衛星訊號，使氣象預報準確度下降30%至1980年代的水準，屆時，居住於沿海地帶的民眾在颱風來臨前的準備期將縮減2至3天，對颱風登陸位置及路徑的預測也將有更大的誤差。

5G網路之所以會影響氣象預測的準確率，最主要的原因在於，美國將接近氣象資料收集的訊號頻段拍賣給5G網路作為使用，對氣象資料收集造成干擾。儘管受到來自NOAA、美美國航空暨太空總署（NASA）及美國氣象學會（American Meteorological Society）的反對，美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）仍於今年3月開始拍賣3000個上層微波彈性使用服務執照給手機5G行動網路使用，頻段介於24.25GHz（gigahertz）至24.45GHz，以及24.75GHz至25.25GHz。

氣象學家透過感應器來偵測大氣所散發的微弱頻率訊號，氣象衛星則負責監控各種頻段來蒐集資料並預測天氣，而大氣水蒸氣發出的微弱信號頻率為23.8GHz，與5G無線通訊的24GHz頻率相當接近，包括NOAA的GOES-R氣象衛星及歐洲MetOp監察衛星，都是靠這個頻率蒐集數據，並將數據輸入至預測模型之中。而若是在這個頻段上出現其它訊號，就會干擾氣象資訊的蒐集，直接影響天氣預測的準確性。

事實上，電信商可以藉由降低5G手機發出的功率來減少對氣象衛星感應裝置的干擾，NOAA及NASA都期望美國能將5G對氣象預測數據的干擾限制至接近歐盟與世界氣象組織所訂定的標準。

FCC正計畫將更多5G相關頻段拍賣，包括偵測雨水與下雪的36GHz至37GHz頻段、偵測大氣氣溫的50.2GHz至50.4GHz頻段，以及偵測雲層與冰的80GHz至90GHz頻段。威斯康辛大學麥迪遜分校氣象學家葛斯（Jordan Gerth）指出，目前，FCC提出拍賣的頻段將導致NOAA失去77%的氣象衛星被動微波觀測裝置偵測數據。他期望NOAA能與FCC達成妥協、談成雙贏，對此相當樂觀。

美國相關部門正就干擾訊號與其他國家進行磋商。預計在今年10月舉行的世界無線電通信大會（World Radiocommunication Conference），決定5G網路干擾程度的全球標準。