「盼韓國瑜借官邸當罷韓總部」廣德家：韓冰可以躲，我逃不了

記者柯沛辰／高雄報導

高雄市長韓國瑜21日接受專訪時指出，他上任不到1年就出現罷免活動，但這些罷免團體至今都沒來問過他，歡迎他們親自來面對面討論。廣德家老闆回應，他希望韓國瑜能把官邸借出來當「罷韓總部」，尤其他不是韓冰，無處可躲，即便收到冥紙恐嚇信，也只是讓他更堅定罷韓的信念。

民間社團「公民割草行動」及「Wecare高雄」發起罷韓活動，募資短短2天就募得592萬元。韓國瑜在媒體專訪時隔空反問，「我罷免自己可以嗎？我自己連署可以嗎？喔～他們一定嚇一跳，韓國瑜這個禿頭想法跟人家不一樣，歡迎這些罷免的發動者，面對面來對我討論一下。」

▲尹立親送罷韓連署書，但未能成功見到韓國瑜本人。（圖／記者洪正達攝）

Wecare罷韓行動發起人尹立則透過媒體回嗆，他們一向光明正大，更何況發起罷免本來就不需要被罷免人的同意，如果韓國瑜想要當面討論，「沒問題，我下午馬上寄30張罷免連署書到市長室，請市長率先來簽署！」

同樣參與罷韓行動的香蕉煎餅店「廣德家」也表示，他不太知道罷免這件事要怎麼跟市長面對面討論，「但韓國瑜不是說他做的不好，希望大家罷免他嗎？我也希望他能夠把官邸借出來，讓我當罷韓總部。」

▲廣德家老闆表示，希望韓國瑜出借官邸當罷韓總部。（圖／東森新聞）

廣德家老闆透露，他前一天收到冥紙恐嚇信，家人也勸他低調些，但他愈挫愈勇，「我們不是韓冰，所以我們只能選擇忍辱，我們沒有別的地方可以逃，我們只有最愛的台灣一個地方，會堅持（罷韓），因為我只有這條路可以走，也正因為他們的霸凌，讓我更堅定這條路，我們沒有做錯。」

現場有記者問，希望韓冰來光顧吃香蕉煎餅嗎？廣德家老闆回答，「我當然希望他可以來吃我們的煎餅阿！」

▼廣德家老闆說，他們不是韓冰，只能選擇忍辱留在台灣 。（圖／記者洪靖宜攝）