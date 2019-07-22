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「關心但不擔心」票倉流失！　韓國瑜喊話：年輕人會漸漸懂我

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▲▼韓國瑜，平論無雙。（圖／翻攝自《平論無雙》）

▲韓國瑜表示，中華民國未來的總統有4種可能。（圖／翻攝自《平論無雙》）

記者柯振中／綜合報導

韓國瑜將代表國民黨出征2020大選，與民進黨的蔡英文角逐總統大位。對此，韓國瑜提到，中華民國未來的總統有4種可能，一定要能做到兩岸關係和緩、與美國關係良好、受到日本信任，才能「和氣發大財」，自己會關心年輕票倉流失的問題，但不擔心，未來年輕人「會漸漸懂我」。

韓國瑜指出，台灣的總統有4種可能。4種可能分別是：

一、美國喜歡，但北京不喜歡。

二、美國不喜歡，但北京喜歡。

三、美國、北京都不喜歡。

四、美國、北京都沒那麼喜歡，但能夠接受。

▲▼國民黨初選民調公布記者會,韓國瑜抵達黨部。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜說，未來的總統走的道路不能「一面倒」。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜說，未來的總統走的道路不能「一面倒」，要多方面合作、談話，才能收穫最大利益。韓國瑜強調，蔡英文做的事不符合中華民國的利益。

韓國瑜說明，要讓美國、北京都喜歡，端看領導人的政策，外交、兩岸關係都是「一門藝術」。他批評，總統應該維護兩岸關係，但蔡英文做不到、拿不出政績，所以開始「講保護主義」，讓台灣民主不斷倒退。

對於如何讓美國、北京喜歡，韓國瑜說，自己不會製造任何意外事件，對所有國家都「笑咪咪」，「讓所有人放心，就能和氣發大財。」

韓國瑜說，未來的台灣面對的「全部都是道路、陽光」，只要不要成為「麻煩製造者」，讓大家都愛我們，就能「讓所有人放心，就能和氣發大財」。

對於年輕票倉流失的問題，韓國瑜表示，自己會關心這個問題，但不會擔心，有朝一日年輕人會明白，全台灣最關心青年問題的人「就是我」，「未來年輕人會漸漸懂我。」

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