韓國瑜2020「必定勝出」！　大學教授4點分析：他有最強輔選員

▲胡幼偉4點分析，2020大選韓國瑜將勝出。（合成圖／胡幼偉臉書、ETtoday攝影中心攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020大選，與蔡英文角逐總統大位。不過，文化大學新聞系主任胡幼偉22日4點分析指出，無論郭台銘是否脫黨參選、柯文哲是否投入選戰，最後都會是韓國瑜勝出，「這次總統大選，老韓有一位最厲害的輔選員。」

國民黨總統初選電話民調結果15日出爐，高雄市長韓國瑜以44.8％的支持度勝出。總統蔡英文隨後發言，恭喜韓國瑜在初選勝出，但民進黨一定會爭取2020的最後勝利。

針對2020大選，胡幼偉提出4點分析，指出韓國瑜將贏得最後的選舉。這4點分別是：

一、選戰的結果帶給選民的觀感：

絕對不會投蔡阿姨的人一想到蔡如果贏了，民進黨得意的那副嘴臉，以及自己又要再痛苦四年的心情，會立刻抓狂！於是，投票日前夕會想，如果不投蔡，誰最可能勝出？想來想去，還是只有老韓了！

二、韓國瑜造勢時，熱度仍然高居不下：

在8月到12月的競選期間，老韓陣營一定會在全台再辦好幾場大型造勢活動。韓家軍仍是參與者的主要班底，沒進場玩過的人，可能會想進去感受一下，湊個熱鬧。無論如何，只要是老韓的場子，人數都不會難看。

其他候選人的問題就大了！要不要辦？不辦，好像很怕老韓似的；辦，場面難看怎麼辦？

結果，老韓那邊，造勢熱度愈來愈高；其他候選人的聲勢相對愈來愈冷，到12月，「老韓恐怕會贏」的意見氣候成形，其他候選人就完了。

▼胡幼偉說，韓國瑜有最強輔選員。（圖／ETtoday）

三、韓國瑜擁有最強輔選員：

這次總統大選，老韓有一位最厲害的輔選員，那就是「中華民國」！蔡、柯不會要這位輔選員；其他非綠參選人，頂多請到這位輔選員的小分身；本尊還是在韓營。於是，要不要投韓，就變成要不要支持中華民國！這個情勢，對韓非常有利。

四、韓國瑜釋出的氣質符合社會底層的需求：

明年總統大選，如果投韓，是加入了「苦民翻身、庶民做主」的行列。從各家陣營的宣傳主軸來看，只有投韓，有這個味道。而認同「庶民」或「苦民」標籤，是選民中人數最多的一種認同。（誰不說自己是庶民？誰不認為自己過得蠻苦的？）

胡幼偉說，這4點是與多數選民有關的因素，其他更加複雜的政治因素，與一般人較無關，因此不進行分析。