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酷暑到！水岸旅遊正盛「落水意外多」　香山濕地舉行防溺演練

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▲溺水、落水、演練、香山濕地▼ 。（圖／新竹市消防局提供）

▲戲水旺季防溺優先！香山濕地賞蟹夯，新竹市府加強防溺救生整備操演。（圖／新竹市消防局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市香山濕地賞蟹步道自2018年開放參觀，已成為新竹市超夯景點，夏日更是水岸的旅遊旺季，為守護賞蟹民眾的安全，2日上午進行一場防溺救生演練，市政府產發處、消防局與海巡署第八岸巡也提醒民眾，造訪溼地時，切勿在步道上奔跑嬉戲，人潮多時應避免推擠，多加注意賞蟹安全，另外，漲潮前後2小時將封閉步道，避免因漲潮而影響觀蟹，也維護民眾觀蟹的安全。。

新竹市消防局、產發處與海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊共同於香山濕地辦理防溺救生演練，消防局特別針對賞蟹步道可能發生的情況，進行7種情境模擬演練，包括遊客跌落步道受傷溺水、騎乘腳踏車意外跌落沙洲救援、民眾於步道上釣魚打入海中，戲水後有肢體無力及氣喘情形、未注意潮汐變化受困海中、步道嬉戲奔跑時不慎跌傷，以及散步時發生急性心肌梗塞情形等，利用駕駛沙灘車攜帶掛梯至現場架設救生，使用水上摩托車、救生圈、魚雷浮標、救生杆與拋繩槍拋送救生衣及運送浮水繩拉回受困民眾等方式進行搶救。

▲溺水、落水、演練、香山濕地▼ 。（圖／新竹市消防局提供）

香山濕地自賞蟹步道開放後，許多觀光民眾前來觀蟹生態，對生態環境教育有非常大的意義，暑期將至，市政府再次邀消防局依過去實際救援經驗，一同為前來賞蟹民眾的安全做最完善整備。市政府也提醒民眾，切勿在步道上奔跑嬉戲，人潮多時應避免推擠造成意外落海情事發生。另外，在賞蟹步道開放後，漲潮前後2小時將封閉步道，避免因漲潮而影響觀蟹，也維護民眾觀蟹的安全。

▲溺水、落水、演練、香山濕地▼ 。（圖／新竹市消防局提供）

▲溺水、落水、演練、香山濕地▼ 。（圖／新竹市消防局提供）

▲溺水、落水、演練、香山濕地▼ 。（圖／新竹市消防局提供）

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關鍵字：香山濕地,演練,新竹市,消防局,溺水,賞蟹

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