　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲再開砲：桃機3航廈流標沒財政紀律、無人車讓6000億泡湯

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲近日頻砲打中央，他在22日再度開嗆電動車將讓6000億前瞻計畫泡湯，同砲轟桃園機場第三航廈3度流標，沒有財政紀律，「主事者是誰？出來！」

柯文哲在「2019海峽兩岸都市交通研討會」開幕致詞時表示，共享、綠能、E化、安全是基本戰略，「共享是世界潮流不要懷疑」，綠能就是公共運輸、電動車，E化及安全也不是問題。

談到無人車時，柯文哲表示，台灣前瞻計畫有4000億是軌道運輸，加上地方政府自籌款2000億，預計投入6000億做軌道運輸，無人電動車的出現，會讓6000億軌道運輸投資泡湯掉，「這是我的預測，我也常常預測錯」。

柯文哲認為，無人車如果要設計點到點，相當困難，但如果走固定路線很容易成功，綠能、公共運輸不管是電動車設計、公共路網設計，一定要做到。北市府精實管理很簡單，就是數字管理，他當台北市長，每天早上7點半準時上班，「不要講屁話」，要追加預算就進來專案報告、去年預算執行率的倒數五名、催收款欠最多錢的倒數五名都要專案報告。

柯文哲接著批評，桃園機場第三航廈就是沒有數字管理，設計出來要比預算多200億，開什麼玩笑？這就是沒有財政紀律，「預算編這麼多，為什麼設計出來要多200億才能蓋完，擺明就是要追加預算，這還有什麼好講的，為什麼允許他發生？」最後，柯文哲還嗆說，「主事者是誰？出來！就這麼簡單，誰編的預算、誰追加預算要來專案報告」。

▲▼柯文哲出席2019海峽兩岸都市交通研討會開幕式。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲出席2019海峽兩岸都市交通研討會開幕式。（圖／記者呂佳賢攝）

ET快訊
男友家過夜堅持不洗！蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事
宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布「贍養費和財產分割結果」
日本玩21天看清男友「關東決定分手」　人妻：結婚前先長期旅行
阿弟老婆第三胎生了！「4150克巨嬰頭太大」險血崩剖腹急產

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

15縣市首長任韓國瑜競總主委　侯友宜：我先把自己的事情做好

被酸「草包」怒批廉價行為！　韓國瑜「34字」反擊：我的智商會輸其他人？

快訊／辣台妹回台灣！蔡英文返國：台灣派、中華民國派團結走向世界

「草包、菜包聽起太傷人」　柯文哲：是中產份子心裡想的話

韓國瑜軍公教支持度輸給蔡英文　林濁水：拱郭台銘的動力恐怕非常大

南海登報控「恐中誣陷」　柯文哲爆陰謀論：選舉完「該你的還是會給」

影／民進黨譴責白衣人毆打市民　李晏榕：直接選舉才能確保香港地位

香港白衣人痛毆市民　吳釗燮推特發文：自由及人權必須受到保護

國民黨團轟中共代理人法獨裁復辟：要求蔡英文赴立院報告

柯文哲再開砲：桃機3航廈流標沒財政紀律、無人車讓6000億泡湯

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

15縣市首長任韓國瑜競總主委　侯友宜：我先把自己的事情做好

被酸「草包」怒批廉價行為！　韓國瑜「34字」反擊：我的智商會輸其他人？

快訊／辣台妹回台灣！蔡英文返國：台灣派、中華民國派團結走向世界

「草包、菜包聽起太傷人」　柯文哲：是中產份子心裡想的話

韓國瑜軍公教支持度輸給蔡英文　林濁水：拱郭台銘的動力恐怕非常大

南海登報控「恐中誣陷」　柯文哲爆陰謀論：選舉完「該你的還是會給」

影／民進黨譴責白衣人毆打市民　李晏榕：直接選舉才能確保香港地位

香港白衣人痛毆市民　吳釗燮推特發文：自由及人權必須受到保護

國民黨團轟中共代理人法獨裁復辟：要求蔡英文赴立院報告

柯文哲再開砲：桃機3航廈流標沒財政紀律、無人車讓6000億泡湯

影／長榮盤中上漲逾3%　本月以來法人加碼超過萬張　帶動台股挑戰今高

短短5天第3件！高雄再傳警車遭撞　無照男「猛倒車」撞毀車門：我太緊張

捲入反送中風波！　寶礦力再發3點聲明致歉：支持「一國兩制」

林昀儒連勝馬龍、樊振東封王　國際桌總評大陸最大威脅

曾治豪心痛吐賀一航生前狀態「他肚子變大」不化驗：醫生只能猜

戶外功能鞋大廠鈺齊創波段新高　Q2淨利2.97億元創史上新高　法人買超助攻

Uber eats、Foodpanda中鏢　外送APP抽檢8成不合格「廚房蟑螂亂竄」

三浦春馬要來了！見面會獻給台灣　8／29大直會粉絲

15縣市首長任韓國瑜競總主委　侯友宜：我先把自己的事情做好

毒趴奪命！17歲女打扮超齡敢喝敢玩　台南八大行業都認識她

政治熱門新聞

朱立倫：郭台銘若脫黨國民黨現在..

張善政反擊：謝金河「專業」估算..

台南淹水「假的」！蘇貞昌：救災..

韓國瑜要中央補助淹水戶　黃創夏..

王金平：不分區立委提名是黨主席..

孫大千批徐永明現代秦檜：欠韓國..

柯回白色聯盟　「跟韓國瑜討錢」

砲打藍綠　柯文哲：做我自己

爭國會龍頭？朱立倫駁斥：黨內就..

郭出來藍營完了？柯文哲說話了！

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話..

淹水遭批　韓國瑜怒：中央發補助

朱立倫爆料：四年前找沈春華當副..

蔡英文贏韓國瑜5個百分點　關鍵..

更多熱門

相關新聞

柯文哲參選讓韓國瑜反超蔡英文0.9%

台北市長柯文哲近來砲火猛烈，不斷發言抨擊藍綠總統候選人，被外界視為參選2020的起手式。根據台灣民意基金會22日發布最新民調顯示，在藍綠白「三腳督」的情況下，柯文哲參選將會使高雄市長韓國瑜的支持度反超總統蔡英文，另外，若鴻海集團創辦人郭台銘參選，也會成為2020總統大選的變數之一。

柯回白色聯盟　「跟韓國瑜討錢」

砲打藍綠　柯文哲：做我自己

台南安平觀音亭佛誕柯文哲上香祝壽

柯文哲台南廟宇參香接地氣

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

老屁孩硬停專用車位　還狂酸婦孺

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民

快訊／4縣市大雨特報　連2天防午後大雷雨

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻被罵爆

牧草粉碎機奪命！高大成：痛苦指數直逼最高級

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面