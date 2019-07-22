柯文哲再開砲：桃機3航廈流標沒財政紀律、無人車讓6000億泡湯

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲近日頻砲打中央，他在22日再度開嗆電動車將讓6000億前瞻計畫泡湯，同砲轟桃園機場第三航廈3度流標，沒有財政紀律，「主事者是誰？出來！」

柯文哲在「2019海峽兩岸都市交通研討會」開幕致詞時表示，共享、綠能、E化、安全是基本戰略，「共享是世界潮流不要懷疑」，綠能就是公共運輸、電動車，E化及安全也不是問題。

談到無人車時，柯文哲表示，台灣前瞻計畫有4000億是軌道運輸，加上地方政府自籌款2000億，預計投入6000億做軌道運輸，無人電動車的出現，會讓6000億軌道運輸投資泡湯掉，「這是我的預測，我也常常預測錯」。

柯文哲認為，無人車如果要設計點到點，相當困難，但如果走固定路線很容易成功，綠能、公共運輸不管是電動車設計、公共路網設計，一定要做到。北市府精實管理很簡單，就是數字管理，他當台北市長，每天早上7點半準時上班，「不要講屁話」，要追加預算就進來專案報告、去年預算執行率的倒數五名、催收款欠最多錢的倒數五名都要專案報告。

柯文哲接著批評，桃園機場第三航廈就是沒有數字管理，設計出來要比預算多200億，開什麼玩笑？這就是沒有財政紀律，「預算編這麼多，為什麼設計出來要多200億才能蓋完，擺明就是要追加預算，這還有什麼好講的，為什麼允許他發生？」最後，柯文哲還嗆說，「主事者是誰？出來！就這麼簡單，誰編的預算、誰追加預算要來專案報告」。

▲柯文哲出席2019海峽兩岸都市交通研討會開幕式。（圖／記者呂佳賢攝）