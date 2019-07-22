「台中版紀淑如」？中市警小編喊冤：經營臉書1年不到70支嘉獎

▲蕭旭成對於被爆料指出敘獎浮濫覺得冤枉。（圖／蕭旭成臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局3年前架設「TCPB 局長室」臉書粉絲專頁，宣導警方各項作為，至今累積逾30萬鐵粉，但卻傳出負責小編的局長室2線3星警官蕭旭成，不必像其他第一線警察抓酒駕、抓毒品，光靠鍵盤，就能輕鬆拿到數百支嘉獎，警方解釋敘獎數目嚴重落差，蕭本人則澄清，敘獎對象是團體非個人。

▲「TCPB 局長室」臉書粉絲專頁逾30萬名鐵粉。（圖／「TCPB 局長室」臉書）

蕭旭成，警察大學67期畢業，現年40歲，從警16年，目前是2線3星警官，任職局長室機要股股長，經營局長室臉書粉絲專頁，但卻有員警爆料，蕭光坐在辦公室PO文，與臉友互動，一年就能拿到數百支嘉獎，甚至擔心嘉獎數太多，怕被警政署稽核，把多餘嘉獎分給其他同仁。

▲「TCPB 局長室」臉書經常PO上相關活動。（圖／「TCPB 局長室」臉書）

爆料警察還說，以日前剛辦完的「小小警察」營系列活動，成功吸引1.4萬人按讚，蕭就能拿到14支嘉獎，反觀抓毒品、抓酒駕，一案頂多2支嘉獎，這對在第一線衝鋒陷陣的基層員警而言，情何以堪。

▲「TCPB 局長室」臉書PO上各項宣導。（圖／「TCPB 局長室」臉書）

蕭旭成表示，他主管台中市警局臉書「TCPB局長室」經營，但是團隊還有5名同仁協助，包括影片剪輯、題材發想、圖片修改、製作、輿情回應、粉絲互動等，另外，還要協助局長的秘書工作、特勤業務等，並非專責臉書經營。

蕭說，媒體形容他是「台中版紀淑如」，過度誇大，因為紀淑如一年嘉獎數高達844支，但他去年從經營臉書獲得的嘉獎數約60至70支，其他嘉獎來自於其他業務，此外，外界常看到領獎時的風光，卻沒有看到背後所付出的努力，以7月分為例，符合敘獎的影片只有2支，只有3支嘉獎，而這些嘉獎都分給同仁，他「1支都沒有」。

至於7月分敘獎的影片中，就是小小警察營活動，他說，從臉書行銷貼文、圖片、影片製作，都需要花費時間籌備，最後活動舉辦時，也要規劃影片拍攝、剪輯、後製等，忙了2個月才有1支影片符合敘獎，且有可能只有1支或2支嘉獎，但參與的同仁可能有10多人。

台中市警察局人事室考核股長陳進煌表示，「TCPB 局長室」的敘獎標準成立時，因無前例可循，所以參考警政署和其他縣市標準，由人事室、公關室和局長室共同研擬；以最近所PO救援流浪狗影片為例，按讚人數雖達1.1萬人，但依照觸及人數50萬僅達敘獎標準2支嘉獎。

至於小小警察體驗營活動po文按讚數雖有1.4萬人，但此篇po文觸及人數亦僅達到2支嘉獎的敘獎標準，並非14支嘉獎；而活動期間所PO文數，是為配合活動效果所安排的波段式行銷，其觸及人數也都未達敘獎標準，所以雖有數則PO文，但也僅有一則PO文達敘獎標準能做分配。