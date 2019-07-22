投票率達99.98%！金正恩也參與全國地方選舉　候選人沒對手

▲ 金正恩親自前往投票。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合報導

北韓過去每逢選舉，投票率都將近100%，21日的全國地方選舉投票率更是高達99.98%，比2015年還多出0.01個百分點。官媒《朝中社》22日也公開領導人金正恩投票的照片並報導，即使是年事已高或病痛纏身的選民都親自到行動投票箱前投票，僅出國或在海上工作的民眾無法參與。

《法新社》報導，這個孤立的擁核國家每4年舉辦一次地方選舉，票選出省級、市政及縣議會代表。平壤當局過去皆宣稱有99%選民參與，其中又有高達99%的民眾都會對沒有競爭者的候選人投下贊成票。

▲ 金正恩與2名候選人合照。（圖／朝鮮中央TV）

觀察人士指出，由於候選人沒有競爭對手，北韓的選舉本質上是一場政治儀式，讓當局得以宣稱得到民意授權，同時達到提升人民對金氏政權忠誠度的效果。平壤當局將近乎完美的投票率當成全國人民團結一心的例子，藉此美化韓式「以人為本的社會主義」。

《朝中社》報導，金正恩22日前往咸鏡北道一處投票所，投給競選當地郡議會代表的2名候選人朱成浩及鄭成植。文中提到，金正恩親切的鼓勵他們成為忠誠的人民公僕，善盡職責且不負人民所望，同時謹記自己人民代表的身分。