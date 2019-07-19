「黃色套子」亂丟公共場合！他怒譴責：小孩看到怎麼辦　網看圖全笑了

▲ 保險套。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人都曾看到使用過的保險套被隨意丟棄在公共場合，一名男網友日前就針對此事做出評論，譴責這些人真的很沒公德心。不過網友們看到照片之後都傻眼了，有人指出這根本是工作用的指套而已，諷刺原PO健康教育有待加強，「我笑了」、「說不定他就用這種啊」。

「現在的人公德心去哪了？」一名男網友在臉書「爆廢公社」中發文，只見他所貼出一張照片，籃子裡有幾枚黃色的套子，他見狀後不太開心地譴責道，「用完的保險套就這樣隨便丟？拜託一下這裡可是公共場所欸！有急到沒辦法回家再處理嗎？」他接著還說，私密物品就這樣被丟棄在公共空間，如果被小孩看到，要做爸媽的該怎麼解釋？

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▲看起來應該只是一般的工作指套 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，許多網友們都吐血表示，「這哪是保險套」、「指險套吧」、「你有沒有常識」、「這下大家都知道你的尺寸了」、「樓主這性教育知識水平，您還是別教小孩了」、「害我不小心笑了」、「搞不好樓主用的跟大家的就是不一樣啊」。

不過也有人表示，這應該只是原PO的反串文，這物體反而比較像黃色氣球，或者只是數鈔票和包檳榔用的「橡膠指套」而已，「手指的用的指套吧？美髮店有時候怕沾染上染髮劑會套」、「原來包檳榔是用保險套」，根本無須大驚小怪。

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