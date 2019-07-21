熱浪襲美東！警察發文要民眾「涼一點再犯罪」…或待在家看《怪奇物語》

▲紐約高溫達38度。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國20日開始被熱浪壟罩，許多大城溫度飆破40度，國家氣象局（National Weather Service）也警告民眾避免在正午時刻出門，盡量待在家中從事室內活動。炎熱的天氣容易讓人心浮氣燥，因此美國麻州警察局決定在臉書公布訊息，要求有犯罪意圖的人「延後」一下時間，「這裡真的熱到爆，任何想犯案的人請等到周一再說好嗎？」

麻州布倫特里（Braintree）警局19日在粉絲專頁發布了一則貼文，上面寫著「各位，由於現在天氣真的非常熱，我們懇請所有想進行非法活動的人，盡量延遲到周一再進行。外面真的熱得要命，請大家待在家吹冷氣、看《怪奇物語》第3季、玩FaceApp或是在地下室練習空手道，當周一變得比較涼的時候我們會再見的。」最後還用警察縮寫「 POPO」署名，並再次強調請勿暴雷，他們還沒看完《怪奇物語》第2季。

這篇貼文貼出後引發網友熱烈討論，超過10萬人轉貼，網友紛紛對此表「我會好好聽警察的話」、「影集早看完了怎麼辦」、「原來警察這麼幽默」。不過該篇貼文已經被下架，該專頁也疑似被關閉，但美國務院向CNN表示，確實有這則貼文。

國家氣象局表示，本周末約有2億人會受到熱浪影響，華盛頓特區波多馬克河（Potomac River）附近更測體感47.7度高溫，美國東半部平均溫度超過35度，紐約、波士頓等大城溫度達38度，華盛頓特區體感溫度也來到41度，截至目前已有6人因這波熱浪喪命。紐約市更宣布進入緊急狀態，原定21日舉行參賽人數達4000人的鐵人三項競賽，也宣布延期。