兩岸一家親！快樂小天使秀才藝「傳統京劇、原住民八部合音」驚艷全場賓客

▲兩岸一家親！「快樂小天使」追夢之旅啟程 友誼種子在福建萌芽。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲今年於福建登場的「陽光海峽－兩岸快樂小天使」活動，將展開為期八天七夜的旅程，19日歡迎晚宴中，兩岸小天使們各自帶來豐富精彩的才藝演出，每段表演都引爆全場掌聲如雷。（圖／記者黃克翔攝，下同）



記者徐恩樂／福建報導



東森慈善基金會長期積極效力兩岸文化交流，今年於福建登場的「陽光海峽－兩岸快樂小天使」活動將展開為期八天七夜的旅程，主辦單位福建廣播影視集團特別於閩侯國惠大酒店舉辦歡迎晚宴，招待活潑可愛的小朋友，他們各自帶來豐富精彩的才藝表演，進行一連串傳統京劇、布農族八部合音與熱舞表演等，每個節目引爆全場掌聲如雷，開場由兩岸小天使搭擋主持，清晰流場的口條讓在場師長連忙鼓掌：「台風真穩！」歡樂氣氛為兩岸孩子的友誼揭開序幕。

讀萬卷書不如行千里路！東森慈善基金會發起的「陽光海峽－兩岸快樂小天使」活動已經邁入第七屆，懷抱「帶孩子到朋友家玩」的初衷，透過連續幾天的緊密連接，藉由戶外郊遊、探訪名勝古蹟、嘗試飲食文化來拓展這群未來主人翁的國際視野，引導他們跳脫課本上的知識，手牽手一起探索世界不同國家的多元面貌，用純真的心拉起友誼橋樑。

▲福州烏山小學的陳勒比（左）台北萬大國小的余佩君（右）擔綱主持人，兩位小朋友台風穩健。



▲歡迎晚宴上，福建小天使們率先盡地主之誼，展現自信活力，帶來迎賓歌舞表演《撞》炒熱現場氣氛！

▲古風國小及卓溪國小演出八部合音，讓福建孩子們認識台灣的原住民文化。

▲東森新媒體副董事長馬詠睿（左）與福建省廣播影視集團副董事長劉宜民（右）相互贈送見面禮。

歡迎晚宴上，福建小天使們率先盡地主之誼，帶來迎賓歌舞表演《撞》炒熱現場氣氛！接著花蓮古風國小與卓溪國小代表原住民部落，排好陣仗展現《八部合音》，充滿原鄉性的步伐散發純真的力量，搭配宏亮高亢的嗓音，美妙聲線環繞整個會場，彷彿洗滌每個人的身心靈，讓坐上賓客皆陶醉在孩童的天籟之音。



古風國小的小天使們身穿傳統服飾，大跳《現代熱舞》衝擊美感同樣震撼現場，萬大國小《球舞》肢體動作俐落有勁，展現活力創意；然而，福建小天使們換穿傳統花旦服飾，接力演出京劇《金玉奴》及傳統古典舞，柔軟身段十分優美。台上表演精彩絕倫，讓台下觀眾盯的目不轉睛，12歲來自福建的小天使蔡馨萍說，「雖然還沒有和其他小朋友熟絡，但他們感覺非常親切，我特別喜歡球舞那段表演，很期待之後能到台灣旅行。」

▲▼福建小天使換上傳統花旦服飾，演出京劇《金玉奴》及傳統古典舞，妝容細緻且身段十分優美。

▲萬大國小帶來酷炫的《球舞》表演。

花蓮古風國小的胡語恩表示，今天六點起床搭飛機來福建參加交流，第一次搭飛機心情非常興奮，從幾萬英呎高空往下俯覽，過程不斷驚呼：「大海好漂亮。」為了晚宴活動，同學們利用課餘時間練習《八部合音》希望給大家帶來最動人的表演。然而，晚宴中的山珍海味也讓小朋友們滿足的大快朵頤，坐席間彼此笑聲不斷，相互嬉鬧聊天，一邊吃一邊對著鏡頭喊：「好美味，每道菜都好吃。」特別對於鮮蝦、甜湯讚不絕口。

東森新媒體副董事長馬詠睿表示，自己的孩子就是第一屆小天使活動隊員，如今已經大學畢業，兩岸快樂小天使活動進入第七年，每個參加過的團隊都留下深刻情感，寒暑假安排小朋友互訪聯誼，努力做兩岸溝通互動的推手，「藉由東森跟福建廣電集團讓更多人互相交流、暸解認識。」強調建立起深厚友誼，讓愛成為兩岸之間的保障！同時肯定現場每位小朋友熱情的才藝演出，期許小天使們把握交流的機會，秉持「多參與、多學習，勇敢大方。」透過交朋友學習到不同的文化視野。

福建省廣播影視集團副董事長劉宜民致詞時表示，兩岸快樂小天使活動營從2007年至今已經走過12年的時光，充滿溫暖、笑容與溫情，希望兩岸的少年兒童能在「陽光海峽」中建立友誼，一起學習並快樂成長。

▲12歲的福建小天使蔡馨萍言談大方，表示台灣小天使們特別親切，期待熟絡之後能到台灣遊玩。

▲花蓮古風國小的胡語恩，第一次出國來訪福建，對於行程中的網龍VR體驗印象深刻。



秉持兩岸一家親的理念，自1992年協辦兩岸和平小天使活動，這幾年多次招待花蓮、台東等偏鄉部落的孩子，往返漳州、泉州、廈門等地交流，藉由認識不同地方的文化，拓寬孩童國際視野。此次，安排台北萬大、花蓮古風與卓溪國小代表的小朋友，抵達福建參訪，活動將走訪廈門、龍岩市、鼓浪嶼等知名城鎮！為了深入地方特色，明（20）日兩岸小天使更會參與開營儀式發表長大後的夢想，並進入接待家庭住宿一晚，透過各種體驗來暸解當地的生活樣貌。

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