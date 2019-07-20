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一口吃進上千隻蚊！非洲蚊子肉餅　蛋白質比牛肉堡高7倍

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▲ 居民在1:53處揮舞鍋碗瓢盆，輕鬆抓到整坨的蚊子。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

實習記者許祐誠／綜合報導

每當走在公園常常會有煩人的蚊子在頭頂飛。有趣的是，東非維多利亞湖（Lake Victoria）地區的居民卻超愛這些飛蚊，因為當地人專門捕捉數十萬隻蚊子做成「蚊子黑餅」，外型相當類似芝麻餅，據說蛋白質是牛肉堡的7倍以上，相當營養。

據網站Oddity Centra報導，維多利亞湖位於東飛大裂谷地區，是非洲最大淡水湖，每當雨季來臨時，樹叢往往會出現無數隻成群的蚊子，因此，蚊子餅可說是當地原始部落的傳統美食，不僅是當地的主食之一，同時是蛋白質的主要來源，據悉100％純天然，絕無其他添加物。

首先，如果要製作蚊子餅，當地居民會先將鍋碗瓢盆沾油脂，接著來到樹叢裡開始揮舞，因為蚊子數量太多，加上蚊子被油脂黏到無法脫逃，短時間內即可捕捉到數十萬隻蚊子。接下來，居民把捕捉到的蚊子揉成一團、拍打成餅狀，並把蚊子餅放在石版上煎，等到所有步驟完成後，蚊子餅就如同一般的漢堡肉，每個餅大約含有50萬隻蚊子，營養價值比普通牛肉堡高7倍。

▼ 居民利用鍋碗瓢盆抓蚊子。（圖／翻攝自Youtube／Tarshok，下同）

▲　非洲蚊子漢堡。（圖／翻攝自Youtube／Tarshok）

▼ 把蚊子拍打成餅狀。

▲　非洲蚊子漢堡。（圖／翻攝自Youtube／Tarshok）

▼ 再把餅拿去石板上煎。

▲　非洲蚊子漢堡。（圖／翻攝自Youtube／Tarshok）

不過，網友們看到蚊子餅後的意見相當分歧，「覺得不舒服」、「吃飯的時候別看」、「看到就腿軟了」，但也有網友認為，「這是文化不同，應該給予尊重」、「不應該說別人噁」、「其實蚊子的生活環境看起來沒受到汙染，應該很乾淨才對」。此外，許多網友也相當好奇味道如何，「不知道味道如何」、「聽說是杏仁味」、「有點想嘗試一下」，也有網友突發奇想，「如果拿電蚊拍過去，可能會有整個著火，符合不了太多屍體」、「真想帶捕蚊燈過去，感覺挺紓壓的」。

值得一提的是，當地人食用的蚊子應為紅筋蟲的成蟲「搖蚊」，也就是在戶外時喜歡跟在人類頭頂那種的蚊子，一般不會吸人血。

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關鍵字：蚊子餅,東非,維多利亞湖,Lake Victoria

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