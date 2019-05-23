這些病人讓醫師哭了　4家慈濟醫院院長在東非義診悲從「心」來

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「這個專注的眼神，看見守護生命的濟世魂；這個用心的關懷，看見醫者專業的投入；這樣貼心的舉動，看見視病如親的悲心，這樣的行醫身影，見證普濟蒼生的感動」！

6個國家地區人醫會加上台灣4家慈濟醫院院長帶隊的東非義診團，傳回一張張專業用心醫生的義診畫面，那份用心、專注、貼心與投入視病如親的身影，看見行醫者慈悲為懷、濟世救人的信願行。

2019年5月22日下午兩點多，來自東非莫三比克跟台灣花蓮靜思精舍進行一次萬里之遙的視訊，遠在東非莫三比克義診、剛結束義診行程的花蓮慈濟醫院院長林欣榮，與在台灣的靜思精舍視訊，林欣榮院長講不到三句話，忍不住悲從中來、泣不成聲，醫者的哽咽讓視訊變成短暫的沉靜，林欣榮院長的淚珠，不捨的是那群在非洲大地與苦難拔河中的慈濟志工！

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▼花蓮慈濟醫院院長林欣榮。

台中慈院院長簡守信在東非義診期間感觸良多，行到水窮處，為苦難人拔苦予樂，簡守信醫師在義診中看見自己，堅定行醫的願力。自海嘯肆虐的斯里蘭卡到強震摧殘的巴基斯坦，自費自假前往苦難區域義診，在見證苦難的同時，希望能成為一位救拔苦難的醫者，這一趟東非行，讓他感動與感觸良深。

▼台中慈院院長簡守信。

台北慈濟醫院院長趙有誠這一趟東非義診行，也頗多心得，趙有誠院長說：「非洲公共衛生的條件，流行病毒和在台灣、以及過去在東南亞義診的狀況差別很大，這裡有很多寄生蟲，在台灣不一定碰得到的如瘧疾、象皮腫，有一些不是我們一下子就能幫他們解決問題的，他們這裡真的需要長期的關懷。」

▼台北慈濟醫院院長趙有誠。

大林慈濟醫院院長賴寧生細心問診的投入，不管對象是誰，一樣都是耐心的詢問與解釋，即使語言不通，但透過翻譯的表達，透過慈心善目的關懷眼神，讓與會的病患感受到溫暖與放心。

▼大林慈濟醫院院長賴寧生。

醫者醫病更醫心，慈濟四院同心、願力同行、善念同聚，自費自假在非洲慈悲為懷、濟世救人的投入，充分展現「守護生命、守護健康、守護愛」的醫療守護者使命，看見成就慈悲濟世者的慧命。