山東大學「3女伴1男、配心儀學伴」吸留學生！非裔哥爽PO照：來這找妹

▲山東大學被踢爆「1男3女學伴制」，網友罵翻。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸山東大學近日被踢爆，以「學伴」制度做為賣點吸引男性留學生，從原先的1名學伴，到今年變成3名，而且以年輕女性居多。消息曝光後引起中國網友熱烈討論，甚至有人罵是「慰安婦制」，該校也被網友挖出黑歷史。校方則在12日於微博上公開道歉，表示是該制度「審核把關不嚴」。

山東大學今年改變了「學伴」（buddy）的制度，從每位男留學生搭配一位女學伴，直接變成「1男3女」，但更怪的是，在學伴的申請單上面，以紅字要求「同學們盡可能詳細認真的填寫，以便為你匹配心儀的學伴」，參加學伴活動的目的也有一個選項為「結交外國異性友人」，有網友批評，根本變成相親活動。

網友爆料，先前校方就為一名來自辛巴威、遇到交通意外受傷的學生，招募了25名看護志願者，在其住院期間天天陪同照顧，另外也有人PO照指出，一名非裔留學生在社群網站PO出與學伴合照，寫著「find your girl here（在這找你的女孩）」。

▲引起爭議的報名表，網友批用語宛如相親。（圖／翻攝自微博）

還有網友爆出主辦活動的「山東大學國際交流協會」（SICA）內幕，該團體的負責人表示，SICA內的確以女性學生居多，而留學生則是男性為主，雖實行會員與留學生雙向選擇學伴的制度，但實際情況是，會員數量遠大於留學生，為了公平分配，SICA實行了一套星級排名競爭模式，女性會員得累積足夠的星星，才得到被「選擇」的機會，而男性留學生可輕鬆單向地選擇「心儀」的學伴。



此消息被爆出之後，中國網友紛紛怒罵「偏心」、「不公平」、「超國民待遇」、「教育之恥」，也有人認為對外國學生的待遇太好，完全是「祟洋媚外」。《人民網》的一篇社論更提到，「為留學生配學伴，不是自卑就是自作多情」。

不過，在山東大學學伴項目的管理規定中，就有寫道「可自願參加自願退出」、「不得宿舍留宿，不得影響本人正常學習與生活」、「學生應相互尊重，不得騷擾他人，不得出現任何歧視性語言或行為」等規定。

更有不少偏激網友將矛頭指向參與學伴制度的女學生，以各種羞辱女性的言語罵人，例如「女僕」、「easy girl」等不堪字眼，一名名為「晨妹」的網友PO文點出這個現象，「真的想不到，『紅顏禍水』和『蕩婦羞辱』在2019年竟然還能這麼有市場」。她認為，在這場網路輿情中，最無辜的是那些被選上做學伴的中國學生們，「本來好好的一場互相幫扶的志願活動，被一些網友汙名化至此」。

隨著輿論的聲音越來越大，山東大學在12日發表聲明表示，「在項目實施過程中，由於審核把關不嚴，在相關報名表格中出現『結交外國異性友人』不當選項等問題，引發不良影響，對此我們深表歉意」。該校還強調，參與學生以小組制方式開展學習交流活動，不存在1名男留學生對應3名女生學伴的情況，該項目一直受到中外學生歡迎，下一步將對「學伴」專案進行全面評估。

▼該校更被踢爆，一次招25名志工照顧一個受傷的外國留學生。（圖／翻攝自微博）