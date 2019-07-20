怕通緝身分曝光！醉女肇事「假冒妹妹」應詢　狂蓋30指印假署押

▲歐女酒駕肇事，為躲避查緝，竟冒用妹妹身分應詢。（圖／記者宋德威攝）

記者李唯甄、莊智勝／高雄報導

高雄市歐姓女子屢屢酒駕遭逮，且又有另案在身，遭到橋頭地方檢察署通緝；但107年7月16日傍晚5時許，歐女再度酒後肇事致人受傷，警方到場時，歐女為規避查緝靖冒用妹妹身分署押，偽造簽名、指印、掌印等，甚至還以妹妹的身分接受警詢，直到檢警察覺異狀，全案才因此曝光。橋頭地院以偽造文書押罪，累犯，判處歐女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

判決書指出，歐女有前科，為酒駕累犯，且身上又有另案而遭到通緝，在酒駕肇事遭逮後，歐女擔心自己身分曝光恐遭到警方查緝，因此假冒妹妹身分，在車禍現場、派出所、地檢署時，皆以妹妹身分應詢，還偽造了妹妹簽名12枚、指印30枚、掌印2枚，直到檢警察覺情況有異，深入追問後，歐女才終於自白犯罪，冒名情節因此曝光。

橋頭地院指出，歐女在法庭訊問時對於犯行坦承不諱，且情節歐妹所述大致相符，足認歐女自白與事實相符；且歐女酒駕涉犯公共危險罪嫌遭警方查獲後，還不坦然面對自己錯誤，掩飾真正身分逃避查緝，顯見心存僥倖、法紀觀念淡薄，還可能害得妹妹受訴訟所累，但考量其已坦承犯行，且態度尚可，依法判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。另外，歐女酒駕肇事、以及涉犯過失傷害等罪嫌，仍在審理中。