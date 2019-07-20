他持鐵剪摸黑潛入競選總部　推倒神像搜括戰利品…一包香菸

▲時任二水鄉長鄭蒼陽競選總部遭到竊賊入侵。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2018年九合一大選投票日11月24日當天，時任二水鄉長鄭蒼陽競選總部遭到37歲的董男闖空門，到桃山廟求來的神珠不見了3顆，三太子神像也遭破壞斷手，董向警方坦承持鐵剪破壞窗戶進入但只偷一包菸，被依竊盜、毀損等罪嫌移送，彰化地院日前判決出爐，依犯攜帶兇器毀越門扇竊盜罪，判處董男有期徒刑8月。

判決書指出，董男趁著鄭蒼陽二水鄉長競選總部夜間無人看守，有機可乘，乃起意前往該處行竊，在2018年11月24日凌晨0時許，騎乘自行車前往勘查後，決定自競選總部後方窗戶進入，發現有木板倚靠在窗邊，旋即離開現場。

▲竊賊持鐵剪進入被監視器全錄下。

同日凌晨4時23分許，董男帶著1把鐵剪再度前往鄭蒼陽上開競選總部，董浩行先持鐵剪剪斷上開窗戶外之鋁管3條，再打開窗戶，進入鄭蒼陽競選總部內，後方神明桌上，供奉3尊元帥神像，因董浩行推倒木板而隨之傾倒，致大元帥神像左肩裝飾斷裂、二元帥臉部刮擦痕、三元帥右手斷裂，竊長壽牌香煙1包，得手後逃離現場，並將鐵剪丟棄對面之八堡一圳大排內。

董男坦承犯罪事實，法官審酌後認為董男有毒品、詐欺、恐嚇、竊盜等前科紀錄，素行欠佳，正值青壯年，非無謀生能力，卻卻仍以剪斷窗戶外之鋁管，逾越窗戶之方式，竊取他人財物，惟念其於犯後尚知坦承犯行，量處其刑。

【其他新聞】



►撞到「小魔女」賠1.6萬竟強押床上 色大叔喊：想看看你有多能幹



►影／「求來的神珠」被偷 破壞風水才會落選？ 二水鄉長告竊賊