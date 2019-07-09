開BMW偷「早餐阿嬤」！嫌大膽跨蹲竊走2500元　嬤急奔拉車門追不回

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉豐田村郵局門口8日一大早發生一起竊案，2名疑似駕駛贓車的竊賊，將車輛停放在一處早餐攤位前，趁著阿嬤忙於忙於應付客人早餐時，伸手偷走她放在攤架最下方的現金2500元後逃逸。

▲屏東縣內埔鄉豐田郵局前早餐店發生竊賊偷賣早餐店現金情事，警方已循線展追緝 。（圖／記者陳崑福翻攝白屏東資訊小鎮，以下同）

▲▼阿嬤追上去拉車門、竊賊無視於阿嬤就在旁邊，照樣偷錢。

2名嫌犯得手準備逃走時，一旁還有顧客買完早餐騎機車剛要離開，眾目睽睽之下行竊，行徑相當囂張。當下阿嬤發現自己遭竊，追上前欲阻止對方未果，只好向轄區的內埔警分局報案。警方已調閱監視器循線展開追緝。

▲警方說明偵辦過程。（翻拍警方提供影帶）

劉姓婦人平日在內埔鄉豐田郵局前擺攤賣吐司、飯糰等早餐，8日早上6點，她以如往常在該處擺攤，當時有零星客人上門，其中有一輛BMW自小客車就停放在她的攤架前，副駕駛座走下一名穿短褲、戴帽子的男子，還一度佯裝成顧客走到攤架右後方，無視阿嬤就站在旁邊，大膽蹲了下來、公然偷走阿嬤擺放在攤架最下層的現金2500元，隨後迅速衝進BMW自小客車內驅車逃逸。當阿嬤發現自己遭竊後，急忙追趕上前，雖有拉住車門，但仍被竊賊逃走。

阿嬤氣極敗壞向警方報案，警方根據監視器研判，這2名竊賊已觀察阿嬤作業一段時間，且知道她現金擺放位置，囂張、不怕行蹤曝光，從副駕駛座下車後，佯裝客人在人旁等候，等阿嬤忙於供應客人訂購餐點時，迅速下手偷走攤架最下方的現金逃逸。

竊賊行竊的監視品畫面曝光，網友紛紛指責竊賊「當時明明就有客人買了早餐，還未騎機車離開，竟然大膽偷錢就跑走，「很誇張耶」、「2500元阿嬤不知要賺多久」、「好手好腳，可惡！」內埔警方獲報已調閱沿線監視器與他轄掌握監視器畫面，針對有治安疑慮的人口展開比對，有信心很快就能將竊賊逮獲。