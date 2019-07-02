忘了鎖！凌晨大門怪響「恐怖賊闖小孩房」　一家驚醒怕爆：太恐怖

▲竊賊凌晨5點闖進三重一處公寓內，一家人驚醒他才落荒而逃。（圖／翻攝自我是三重人）



記者陳豐德／新北報導

請注意此人！家住在新北市三重區仁愛街的張姓男子一家人，2日凌晨5點多睡夢中突然聽到一陣開門聲響，張男察覺不對勁，驚醒後外出查看，此時闖入住家內的男子已經奪門而出，他們調閱監視器才發現歹徒甚至有到小朋友的房間內觀看，直呼「太恐怖！」目前三重警方獲報已在積極偵辦當中。

張男妻子在臉書社團「我是三重人」PO文表示，「今天早上5點多小偷闖入住家（仁愛街），一家大小都還在睡夢中，好在爸爸警覺性夠強突然驚醒，追出去小偷已經奪門而出，事後看家中監視器，歹徒還有到小朋友房間觀看，再次提醒大家，無論何時門窗一定要鎖好關好，尤其家中有小朋友要多加注意。」

張妻又在底下回文表示，家中住在舊公寓的四樓，且自己一時疏忽忘了鎖上家中的五段鎖，竊賊才會從外面一拉就開。對此網友在底下留言說，在我們這一帶耶！超恐怖！」、「我家是沒人在時被洗劫」、「他如果有帶什麼利器進門⋯這超可怕」、「我們的也是在仁愛街！但警方也沒抓到竊賊！」

對此張姓民眾事後已向轄區派出所報案，聲稱住家遭侵入，警方到場了解發現疑似事因為住家大鎖未確實上鎖，導致竊嫌進入行竊，初步清查無財物損失，目前由報案人提供之監視器畫面擴大調閱監視器，全力要緝捕嫌犯歸案。

▼竊賊悄悄打開拉門。（圖／翻攝自我是三重人）

