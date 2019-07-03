亂偷包裹竟是「腦瘤病童禮物」！女賊愧疚親自送回、寫信道歉

▲設計師要製作腰帶給病童，沒想到卻被偷走了。（圖／翻攝自臉書／Pierce County Sheriff's Department）

記者錢玉紘／綜合報導

美國設計師莫雷拉（Sergio Moreira）日前收到一個案子，一名爸爸想送禮給自閉症的兒子，她接下之後，商品寄到家中放在門口，沒想到卻被兩名女竊賊偷走，她非常心急截圖監視器畫面PO網求救，靠著社群媒體的力量，兩天後竊賊們就自動歸還包裹，還寫信道歉。

綜合外媒報導，莫雷拉住在華盛頓州皮爾斯郡（Pierce County），日前在網路上收到一名父親的訊息，原來他的5歲兒子提米（Timmy Vick）患有自閉症，近日還被診斷出得了腦瘤，這名爸爸就買了一條WWE世界摔角冠軍款式的腰帶想送兒子，希望莫雷拉幫忙修改設計，他也答應了。

包裹寄到家中時，莫雷拉正好出門去看摔角比賽，沒想到回家時才發現包裹被偷了，於是上了幾家華盛頓州當地的電視台，並公布監視器畫面，向竊賊喊話，表示那是給即將動手術男孩的禮物，「我真的很希望能夠找回來」，皮爾斯郡警長辦公室的臉書也分享這個故事。

▲提米熱愛他的冠軍腰帶。（圖／翻攝自臉書／Pierce County Sheriff's Department）



沒想到竊賊們真的看到了，1日下午，當莫雷拉坐在門廊下的時候，發現跟監視器內看到的同一輛藍色車子停在家門前，兩人走下車，「我當時很緊張，不知道他們的意圖是什麼」。

兩名女竊賊表示，她們無家可歸，並且有毒癮的問題，前幾天他們睡在朋友家的沙發上，看到電視上的消息，就被朋友趕了出來。莫雷拉回憶，「我看著她們的臉，她們都在哭，並且誠心跟我道歉，留下了包裹以及一封信，我很快就放下戒心」。



後來，莫雷拉就沒有再追究責任，也不打算提告，但警方仍在尋找這兩名女賊。提米的爸爸則表示，竊賊的行為很不應該，但是幸好最後還是有個好結局，「沒想到這種事會發生在我身上，我真的很感激能找回來」，現在非常期待這條官軍腰帶的成品，希望它能陪提米度過手術難關。