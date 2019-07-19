部落即校園　輔大推動地方創生復興區成立「霞雲研究所」

▲輔大推動地方創生，於復興區成立「霞雲研究所」。（圖／李禮孟提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「部落即校園」！輔仁大學與桃園市復興區霞雲里攜手推動地方創生， 19日共同宣布「霞雲研究所」成立，雙方簽署合作協議，未來結合輔大的學術、部落的文化地景及社會的新創技術等多方資源，將偏鄉的在地需求轉化為實際可行方案，開放本地和外地參與人才培育，在部落校園共學共創，延續地方的生命力。

輔仁大學學術副校長袁正泰教授指出，取名「霞雲研究所」別具意義，與偏鄉的合作重視「共學共創、互惠永續」的理念，讓部落成為校園，將輔大的教學、研究與服務能量長期投入地方創生的實踐。霞雲里將協助輔大教學、研究與學生見習活動，輔大則規劃自2019學年度啟動大學生地方創生群眾募資工作坊，並定期舉辦地方創生研習、專業諮詢以及人文地景體驗活動。

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▲輔大推動地方創生，於復興區成立「霞雲研究所」。（圖／李禮孟提供）

霞雲里里長楊米豐表示，原住民地區偏鄉資源有限，但有豐富的地景與傳統文化，透過跟大學老師的合作及學生的參與，可以把外界資源帶進來，把原住民文化保存並融入台灣多元文化社會中。復興區區長游正英表示，期待輔仁大學的進駐，將能更有效帶動社會大眾對原民文化與地景的保存與創生之重視。

霞雲研究所正式開幕，包括桃園市議員陳瑛、復興區游正英區長、陳榮光會長、復興區各里里長、霞雲國小羅幼蓮校長、輔仁大學企管系主任楊君琦教授、輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心談良辰執行長等人士都到場參加。