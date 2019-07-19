大戰2男「轉大人」！3國小女狂言：又不是第一次　警當場傻眼

▲少女為了轉大人，在旅館進行「5人性愛」，還口出狂言，「又不是第一次」。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名17歲少年透過網路認識國小剛畢業的少女，提議辦場性愛趴幫她「轉大人」，少女欣然接受，雙方開始尋覓「隊友」，日前在板橋一間旅館開戰，少年找來2名成年粗勇的網友，女方則揪到另外2名國小生，警方接獲通報前往逮人。少女們被逮還怨「又不是第一次」令人傻眼。新北地院將2男判刑，至於開團的17歲少年，因沒人想跟他玩，反而逃過刑責。

起訴書指出，去年88節的晚上，17歲少年找兩名男網友（19歲賴男、20歲陳男）同行，少女陣營年紀最小才11歲，兩方人進旅館打打鬧鬧，賴男先拿香菸給少女「助興」，再開電視轉到成人頻道，接著與少女玩3P；陳男則供稱只找其中一名少女替自己口交；少年沒有經驗，又沒人要跟他玩，只能在一旁乾瞪眼。

就在一團人玩得正起勁時，警方正好到場臨檢，員警入內時，看到3男坐在床上，但廁所門反鎖，3名少女不見蹤影，拖延10多分鐘後，少女才乖乖開門，警方在房內搜出用過的保險套、假陽具、陰莖環等物品，並在少女的包包內各找到1包香菸，將男網友依違反《兒童及少年性剝削防制條例》送辦。

賴、陳坦承和3名少女發生性行為；少女們也供稱是自願，未被強迫，也沒收受禮物、金錢，只是因為好玩才答應，還抱怨「沒有什麼大不了，又不是第一次！」讓警方相當傻眼。

新北地院審理後判賴男4年2月徒刑、陳男3年4個月，至於主揪的17歲少年因被少女冷落，所以當初就沒被起訴。