獨／「X，想鬧大一點」討100萬和解　李婉鈺驚爆襲警案內幕

記者陳以昇／新北報導

前新北市議員李婉鈺2017年在前立委張碩文家門口，先與住戶拉扯，又不滿處理警員對她毆打，下樓後反擊出拳，被控襲警，事後2名警員秘錄器都漏掉同一段；事發當天，第一時間到場2名警員在電梯內對話「X，想把它鬧大一點」。李婉鈺懷疑北市警隱瞞實情又刻意擴大事件，更透露警員私下要求100萬和解金，「我一毛錢都不會給」。

▲李婉鈺指稱當時前往處理的2名警員對話內容，王姓警員就是想把事件擴大，還私下索討100萬 。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺的園地）

▲李婉鈺指稱當時前往處理的2名警員對話內容，就是想把事件擴大，還私下索討100萬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李婉鈺回想2017年11月當天發生的事情，再度爆氣「當時我用手去阻擋林姓警員拿下秘錄器，擔心他要關掉，因為他的角度才能拍到王警施暴過程，但這舉動被解讀我要搶秘錄器，煙滅證據」但事發後，李婉鈺要求警方提供在張碩文家門口，2名警員身上配戴的秘錄器影片時，竟都同時獨漏那個時間點影像，李婉鈺說「就是那時候我阻止林警拿下秘錄器時關掉的」

▼李婉鈺當時被林姓警員從背後拉住手，穿背心王姓警員後來對她摸胸吃豆腐。（圖／記者陳以昇翻攝）

《ETtoday新聞雲》獨家側面取得影片，當時王、林2位警員要離開張碩文家時，在等待電梯時對話影片，林警對著穿反光背心王警問說「啊她等一下跟我們借錄畫面，跟我們對幹」，王警「我就想把她…」，此時電梯門打開，林警再問「你現在能幹嘛，管束喔？抓去管束喔？」，王警「想把她帶回去辦，X」、林警「辦什麼？」，王警「想把它鬧大一點」

李婉鈺看著對話影片，更加懷疑整件事就是刻意被隱瞞以及放大，「我被他（王警）吃豆腐，又被他打，最後還變成妨害公務；他就是那種一顆老鼠屎，壞了所有員警辛苦那種傲慢爛警察」，李婉鈺還透露「我的代表去找他（王警）的律師，他跟我開口要100萬」、「叫你們議員給一給，不然他選舉會很艱苦」李婉鈺氣憤回嗆說「我一毛錢都不會給」

▼李婉鈺親自出面透露，王姓警員還私下索討100萬和解 。（圖／記者陳以昇攝）