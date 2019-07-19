明升暗降秋後算帳？　林燕祝：政治黑手介入警政人事士氣如何提升？

▲台南市議員林燕祝為台南市警局長黃宗仁回鍋警政署副署長抱不平，認為是因選舉恩怨引來對黃仁宗局長秋後算帳。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝指出，台南市警方為民服務滿意度調查度為六都最高，而台南市警察局長黃宗仁，卻「明升暗降」回鍋去補實警政署副署長職缺，林燕祝質疑，此次調整恐怕是因為選舉恩怨引來對黃仁宗局長秋後算帳。



立法委員參選人、台南市議員林燕祝認為，此次的警政人事職務調整其實是「明升暗降」，因為早有傳聞，是因為去年1124選舉有樁腳被查到涉及賄選的地方民代候選人，事後傳出某政治派系對此事不滿，進而點名警察局長來「秋後算帳」。



另外，從警察人事調整名單中也可以發現，桃園市調整對比台南市的人事名單，很明顯的「相對好很多」，但不難想像是否執政黨在桃園市選得比台南市好，以及在永康區選情表現不佳，因此永康分局長只調陞保五主秘，桃園分局長直陞苗栗縣警局局長。



林燕祝認為，當權者如果在警政專業表現上做評判時，卻以政治恩怨來處理人事，不以警政續效、查賄行政中立來表彰，若這不叫秋後算帳，那什麼才叫秋後算帳？更何況是像黃宗仁表現這麼優秀的警政領導人才，竟然因為政治因素而無法繼續留在台南服務，也沒得到相對公平的晉升待遇。



林燕祝呼籲黃偉哲市長，可以多多支持與關愛為台南服務的警察同仁們，在人事調整上別被政治因素所左右，否則加上前陣子全國悲憤不已的火車殺警案，可能會因此打擊警察同仁們士氣，如此一來這算不算是民主和進步的反諷？