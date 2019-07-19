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「正妹女法官」反差萌照爆紅！白嫩童顏加高學歷　萬人狂讚：我認罪了

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▲▼正妹法官爆紅！超狂背景遭起底…真相曝光。（圖／翻攝自Instergram／leanna.leonardo）

▲「正妹女法官」反差萌照爆紅，白嫩童顏加高學歷，萬人狂讚：「我認罪了。」（圖／翻攝自Instergram／leanna.leonardo

網搜小組／趙蔡州報導

法官一般給民眾的基本印象，不外乎年紀有點大、資歷深，看起來就一副人生閱歷很深的模樣，不過最近網路卻瘋傳一名超級年輕的正妹法官照片，清新可愛的外貌、稚嫩的臉龐，加上出庭時露出的認真表情，使她迅速在網路社群上爆紅、吸引了一大票粉絲，而她的學習經歷也成為討論的焦點。

照片中可以看見，這位正妹法官擁有甜美外表、白皙肌膚及一頭俏麗秀髮，身穿紅、黑配色的法官袍，加上專注工作時的自信模樣，使得她散發出一種相當迷人的氛圍。照片13日被網友轉傳到推特後，立刻有超過3萬人按讚、2萬多人分享，但也引來一些人質疑她的身份，還有人說她其實是JKT48（AKB48印尼姐妹團）的成員。

▲▼正妹法官爆紅！超狂背景遭起底…真相曝光。（圖／翻攝自Instergram／leanna.leonardo）

▲▼正妹法官爆紅！超狂背景遭起底…真相曝光。（圖／翻攝自Instergram／leanna.leonardo）

▲莉安娜後來也透過IG澄清，照片是她在實習時拍攝的，她並不是真正的法官。（圖／翻攝自Instergram／leanna.leonardo

事實上，這一名正妹法官叫做莉安娜（音譯：Leanna Leonardo），她以亮眼的成績從印尼頗富盛名的日惹大學（Universitas Gadjah Mada）法律系畢業。針對網路上的謠言，她日前透過Instergram澄清，自己不是JKT48的成員，而照片是她在實習時拍攝的，她並不是真正的法官，她想當的其實是檢察官。

莉安娜也分享說，法律系原本不是自己心中的第一志願，她的第一志願原本是心理相關科系，直到她大二時聽了一名檢察官演講後，才萌生考檢察官的夢想，目前她正在努力準備司法考試，會以檢察官作為將來的目標。

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關鍵字：印尼,正妹,法官,Leanna Leonardo,廖安樂

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