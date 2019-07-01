3澳洲男遊東眼山沒車下山　警帶回派出所全程英語溝通

▲澳洲籍男子杜克一行三人自助旅遊東眼山幸獲員警代叫計程車得以繼續旅程。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

澳洲籍男子杜克一行三人來台自助旅遊，30日前往桃園東眼山遊玩，自顧欣賞眼前美景，欲返程才發現山區並沒有Uber可叫，也招不到計程車，三人就沿台七線一直往山下走，幸好踫到大溪分局三民派出所警員蔡昱德及胡旭騰執勤時發現，由蔡員全程以英文溝通後得知上情，請三人至派出所稍作休息提供飲水，並代叫計程車讓三名澳洲客人得以繼續旅程。

▲▼警員蔡昱德全程用英文溝通，博得澳籍旅客讚譽有加。（圖／大溪警分局提供）

大溪警方表示，澳洲籍男子杜克十幾年前曾來台灣旅遊，對台灣的好山美景留下深刻印象，日前找了另兩名澳洲友人一行三人來台灣自助旅遊10天，上午三人從台北搭乘Uber出發到復興區東眼山，回程時不知山上沒有Uber可叫，不知如何下山，碰到善心人將三人載至台7線16.5公里處附近下車，一行人就沿台7線往山下走，走了一個多小時碰到大溪分局執勤員警，員警見天氣炎熱且男子面有難色於是上前關心，經警方了解後，請三人先至派出所休息補充水份，並代叫計程車讓三人前往住宿飯店繼續下一個行程。

三民派出所警員蔡昱德全程用英語與三人溝通，三名澳洲遊客對台灣警察執勤態度及外語能力方面讚譽有加，能夠即時幫助外國人解決在台旅遊所遇到的問題，一再稱讚員警的外語能力，一直稱讚台灣是個好地方。